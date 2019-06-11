Евро-2020, квалификация: Германия разгромила Эстонию, Россия минимально одолела Кипр

Состоялись поединки 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группах I и C.
Квалификация к Евро-2020, 4 тур, группа С
Германия – Эстония – 8:0
Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горецка, 20 Гюндоган, 26 (пен), Вернер, 79, Сане, 88
Беларусь – Северная Ирландия – 0:1
Гол: Макнейр, 86
Группа I
Казахстан – Сан-Марино – 4:0
Голы: Куат, 45+1, Федин, 62, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79
Россия – Кипр – 1:0
Гол: Ионов, 38
В поединке группы С Германия одержала разгромную победу над Эстонией со счетом 8:0, заметим, что 5 голов были забиты еще до перерыва. В другом матче Беларусь на последних минутах уступила Северной Ирландии.
Следовательно, Северная Ирландия с 12 очками продолжает лидировать в группе С, Германия – вторая и имеет в активе 9 пунктов и матч в запасе, Беларусь и Эстония – 4 и 5 команда соответственно.
В другой группе Казахстан без проблем разобрался с Сан-Марино, поединок закончился со счетом 4:0. Во втором матче сборная России с минимальным счетом переиграла Кипр – 1:0.
После этого матча Россия осталась на 2 позиции в группе І с 9 очками, Казахстан с 6-ю пунктами идет на третьей позиции, Кипр – предпоследний с 3-я баллами, а Сан-Марино замыкает таблицу без зачетных пунктов.