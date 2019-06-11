toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Евро-2020, квалификация: Германия разгромила Эстонию, Россия минимально одолела Кипр

23:37 15 Читати українською
Евро-2020, квалификация: Германия разгромила Эстонию, Россия минимально одолела Кипр
Сборная Германии / Твиттер

Состоялись поединки 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группах I и C.

Квалификация к Евро-2020, 4 тур, группа С

Германия – Эстония – 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горецка, 20 Гюндоган, 26 (пен), Вернер, 79, Сане, 88

Беларусь – Северная Ирландия – 0:1

Гол: Макнейр, 86

Группа I

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Голы: Куат, 45+1, Федин, 62, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79

Россия – Кипр – 1:0

Гол: Ионов, 38

В поединке группы С Германия одержала разгромную победу над Эстонией со счетом 8:0, заметим, что 5 голов были забиты еще до перерыва. В другом матче Беларусь на последних минутах уступила Северной Ирландии.

Следовательно, Северная Ирландия с 12 очками продолжает лидировать в группе С, Германия – вторая и имеет в активе 9 пунктов и матч в запасе, Беларусь и Эстония – 4 и 5 команда соответственно.

В другой группе Казахстан без проблем разобрался с Сан-Марино, поединок закончился со счетом 4:0. Во втором матче сборная России с минимальным счетом переиграла Кипр – 1:0.

После этого матча Россия осталась на 2 позиции в группе І с 9 очками, Казахстан с 6-ю пунктами идет на третьей позиции, Кипр – предпоследний с 3-я баллами, а Сан-Марино замыкает таблицу без зачетных пунктов.

blog_ava
Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
00:26
2441
Теги
Евро-2020 Кипр Кипр Сан-Марино Сан-Марино Эстония Эстония Россия Россия Германия Германия Северная Ирландия Северная Ирландия Казахстан Казахстан Беларусь Беларусь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
43
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук