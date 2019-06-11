Евро-2020, квалификация: Германия разгромила Эстонию, Россия минимально одолела Кипр

Состоялись поединки 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группах I и C.

Квалификация к Евро-2020, 4 тур, группа С

Германия – Эстония – 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горецка, 20 Гюндоган, 26 (пен), Вернер, 79, Сане, 88

Беларусь – Северная Ирландия – 0:1

Гол: Макнейр, 86

Группа I

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Голы: Куат, 45+1, Федин, 62, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79

Россия – Кипр – 1:0

Гол: Ионов, 38

В поединке группы С Германия одержала разгромную победу над Эстонией со счетом 8:0, заметим, что 5 голов были забиты еще до перерыва. В другом матче Беларусь на последних минутах уступила Северной Ирландии.

Следовательно, Северная Ирландия с 12 очками продолжает лидировать в группе С, Германия – вторая и имеет в активе 9 пунктов и матч в запасе, Беларусь и Эстония – 4 и 5 команда соответственно.

В другой группе Казахстан без проблем разобрался с Сан-Марино, поединок закончился со счетом 4:0. Во втором матче сборная России с минимальным счетом переиграла Кипр – 1:0.

После этого матча Россия осталась на 2 позиции в группе І с 9 очками, Казахстан с 6-ю пунктами идет на третьей позиции, Кипр – предпоследний с 3-я баллами, а Сан-Марино замыкает таблицу без зачетных пунктов.