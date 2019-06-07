Буффон стремится поехать на Олимпиаду-2020, – GdS

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который вскоре покинет французский Пари Сен-Жермен, продолжает планировать свое будущее в качестве игрока.

41-летний вратарь собирается поехать на Олимпийские игры-2020 в составе сборной Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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Буффон хочет быть номером один "Скуадры адзурры" на Олимпиаде в Токио в следующем году, когда ему уже исполнится 42. Олимпийские сборные формируются из игроков в возрасте до 23 лет, а также трех футболистов без возрастных ограничений. Например, на Олимпиаде-2012 в Лондоне за сборную Соединенного Королевства сыграл 38-летний Райан Гиггз.

Сезон 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел во французском ПСЖ, но контракт с парижанами продлевать не будет. В его активе 25 матчей во всех турнирах этого сезона. В ноябре 2017 года Буффон завершил карьеру в сборной Италии после вылета в плей-офф квалификации к ЧМ-2018, а за олимпийскую команду он играл в Атланте-1996.

Сборная Италии пока не гарантировала себе участие в Олимпиаде-2022. Во второй половине июня на Апеннинах пройдет Евро-2019 среди сборных U-21. Хозяин турнира и еще 11 команд будут претендовать на 4 путевки в Токио.