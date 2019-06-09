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Барелла со всей силы влупил мячом в голову болбоя – парень чуть не потерял сознание

12:12 71 Читати українською
Барелла со всей силы влупил мячом в голову болбоя – парень чуть не потерял сознание
Николо Барелла / Reuters

Полузащитник Николо Барелла решил проверить на прочность голову мальчика, который подает мячи за воротами.

Хавбек Кальяри запомнился не только голом в матче со сборной Греции.

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В одном из эпизодов одноклубник Дарио Срны неудачно сыграл в атаке, и мяч вылетел за пределы поля от его ноги. Барелла так расстроился моментом, что со всей силы выбил кожаного, который подкатился под удобный выстрел. Мяч попал точно в лицо болбою, и он сразу упал, не ожидая такого подвоха от игрока итальянцев.

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Следует добавить, что Барелла мгновенно извинился перед мальчиком и замял ситуацию – арбитр даже не показал ему желтую карточку.

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