Отбор к Евро-2020: Словакия и Франция одержали разгромные победы, Армения неожиданно переиграла Грецию

Завершились еще несколько поединков 4-го тура квалификации к чемпионату Европы-2020.

Евро-2020, квалификация, 4-й тур

Группа Е

Азербайджан – Словакия – 1:5

Голы: Шейдаев, 29 – Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85

Венгрия – Уэльс – 1:0

Гол: Паткай, 81

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Группа H

Албания – Молдова – 2:0

Голы: Чикалеши, 65, Рамадани, 90+3

Андорра – Франция – 0:4

Голы: Мбаппе, 11, Бен-Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Исландия – Турция – 2:1

Голы: Р. Сигурдссон, 21, 32 – Токоз, 40

Группа J

Греция – Армения – 2:3

Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 – Карапетян, 8, Газарян, 33, Барсегян, 74

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2

Голы: Пукки, 37, Каллман, 57

В Баку словаки сделали серьезную заявку на победу уже в первые полчаса матча. Подопечные Павла Гапала забили трижды, а хозяева сумели ответить лишь раз. На старте второго тайма Марек Гамшик оформил дубль красивым ударом с линии штрафной, а под занавес поединка Ганцко выскочил один на один и довершил разгром сборной Азербайджана.

А в центральном матче группы Е венгры минимально одолели команду Уэльса дома. Единственный мяч на 81-й минуте провел Мате Паткай, завершивший вторым темпом классную атаку хозяев. Эта победа позволила сборной Венгрии вернуть лидерство, опередив словаков и хорватов.

В группе H сборная Франции прогнозируемо нанесла разгромное поражение команде Андорры. Действующие чемпионы мира забили 3 гола до перерыва усилиями Мбаппе, Бен-Йеддера и Товена. А на 60-й минуте Курт Зума головой замкнул навес с углового и установил окончательный результат поединка.

Все мячи в первом тайме увидели зрители встречи сборных Исландии и Турции. Рагнар Сигурдссон оформил дубль, удачно воспользовавшись стандартами. На 40-й минуте с помощью углового турки сократили отрыв в счете – навес с правого угла поля головой замкнул Токоз. Во втором тайме больше моментов имели гости, но хотя бы сравнять счет не смогли.

Лишь во втором тайме свое преимущество в забитые мячи сумела воплотить сборная Албании. На 65-й минуте Чикалеши завершил массированную атаку балканцев, а уже в добавленное арбитром время красивый индивидуальный гол забил Рамадани, когда с линии штрафной молдаван нанес удар в нижний угол.

Сенсация случилась в Афинах, где армяне забили дважды в первом тайме усилиями Карапетяна и Газаряна. Греки попытались вернуться в игру: на 54-й минуте Зека мощно и точно пробил после паса Фортуниса. Но через 20 минут эллины пропустили контратаку и позволили забить Барсегяну. Гол Фортуниса под занавес встречи лишь подсластил горечь поражения.

Зато сборная Финляндии одержала спокойную победу над командой Лихтенштейна. Суоми отличились в каждом из таймов: в первом забил Пукки, а во втором – Валлман. Теперь финны вышли на второе место в группе и всерьез претендуют на итоговый успех в квалификации.

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