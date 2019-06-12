Отбор на Евро-2020: Бельгия уверенно победила Шотландию и закрепилась на первом месте в своей группе

В отборе к Евро-2020 в группе I шотландцы с разгромным счетом уступили бельгийцам. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках отбора к Евро-2020 в группе I встречались сборные Бельгии и Шотландии. Хозяева – безоговорочные фавориты группы – выиграли все свои матчи и справедливо занимали первое место. Гости начали отбор сенсационным поражением от Казахстана (3:0), однако затем реабилитировались и выиграли два следующих поединка. Перед этим матчем "Тартановая армия" занимала четвертое место и планировала дать бой лидеру группы І.

Уже с первых секунд хозяева зажали гостей на своей части поля. Торган Азар, Эден Азар, Кевин де Брюйне, Аксель Витсель, Ромелу Лукаку – каждый из них имел не одну возможность открыть счет в матче, однако защитники сборной Шотландии самоотверженно оборонялись.

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На 8-й минуте, после ошибки Кевина де Брюйне, шотландцы "полетели" в контратаку, но затянули с розыгрышем и потеряли возможность забить. А через минуту свой шанс не использовал Оливер Берк: он пробивал из центра штрафной в угол ворот – мяч пролетел рядом. Эти два момента были едва ли не единственными у Шотландии в первом тайме.

"Красные дьяволы" владели тотальным преимуществом, но никак не могли забить. Защитники "Тартановой армии" самоотверженно бросались под каждый удар бельгийцев, поэтому им приходилось разыгрывать мяч до верного. Иногда, благодаря индивидуальному мастерству, кому-то из игроков удавалось просочиться к воротам, но здесь уверенно действовал голкипер гостей.

На 17-й минуте Эден Азар, пройдя пол поля, отдал прекрасную передачу на де Брюйне. Кевин пробивал сходу, однако Дэвид Маршалл спас свою команду выбив мяч на угловой. Через мгновение свою попытку забить не использовал Аксель Витсель. В определенные моменты шотландцев было откровенно жаль – бельгийцы, будто издеваясь над ними, играли в короткой пас буквально на каждом участке поля. Однако забитого гола это не приносило.

На 32-й минуте наставник шотландцев Стив Кларк, который еще до матча не скрывал, что его команда будет играть вторым темпом, провел вынужденную замену – травму получил Стюарт Армстронг. Через шесть минут чудом не забил Лукаку: Азар сбросил на Ромелу, который стоял прямо перед Дэвидом Маршалом. Лукаку решил технически замкнуть пас пяткой и попал в свою же опорную ногу. Вскоре, после выстрела де Брюйне из района одиннадцатиметровой отметки, мяч принял на себя капитан команды Чарльз Малгрю и спас сборную Шотландии от гола.

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В конце концов, на первой добавленной минуте Бельгия все-таки забила: Эден Азар после скидки Торгана Азара остановил мяч на линии, защитники решили что круглый покинет поле, и бельгиец неожиданно четко навесил на Лукаку, которому оставалось только попасть в пустые ворота.

В начале второго тайма Кевин де Брюйне имел прекрасную возможность увеличить счет: удар со штрафного в прекрасном прыжке отбил Дэвид Маршалл. А через минуту после его же навеса во вратарскую никто из нападающих не попал по мячу.

На 57-й минуте Бельгия забила второй раз. Эден Азар отдал на Кевина де Брюйне и тот с разворота мощно пробил. Голкипер отразил мяч и на добивании снова результативно сыграл Лукаку. На 72-й минуте у него была попытка сделать хет-трик, однако круглый пролетел рядом со штангой.

За десять минут до окончания матча, после удара с угла штрафной Райана Фрейзера, первый сейв выполнил Тибо Куртуа. А потом шотландцы продемонстрировали просто сумасшедшее невезение: Куртуа справился с выходом один на один Скотта Маккены и на добивании "заигрались" сразу четыре игрока сборной Шотландии и ни один из них не смог пробить по воротам. На второй добавленной минуте Кевин де Брюйне обыгрался с Дрисом Мертенсом и с пределов штрафной площадки положил круглого в правый нижний угол установив окончательный счет в матче.

Эта победа закрепила Бельгию на первом месте, Шотландия осталась четвертой.

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