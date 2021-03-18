Бывший хавбек Шахтера и сборной Украины Геннадий Орбу озвучил мечту всех болельщиков "горняков" в матче Лиги Европы против итальянцев.

"Плохая новость в том, что ответный матч "горняков" с Ромой пройдет без зрителей. С 0:3 отыграться будет очень сложно.

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Однако надеюсь, что футболисты в этом матче постараются доказать, что не заслуживали такого результата в первой игре.

Нужно собраться на ответный матч и показать, что Шахтер все равно остается одной из лучших команд этого турнира. Хотелось бы победы "горняков" со счетом 5:0, чтобы наша команда прошла дальше", – сказал Орбу в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, "горняки" проведут домашний поединок против "волков" уже сегодня, 18 марта, в 22:00. Первая встреча в Риме закончилась разгромным поражением украинцев 0:3. К слову, из-за сложной эпидемиологической ситуации наша команда не сможет рассчитывать на поддержку "12 игрока".

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