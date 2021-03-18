Колишній хавбек Шахтаря та збірної України Геннадій Орбу озвучив мрію всіх уболівальників "гірників" у матчі-відповіді Ліги Європи проти італійців.

"Погана новина в тому, що матч-відповідь "гірників" з Ромою пройде без глядачів. З 0:3 відігратися буде дуже складно.

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Проте сподіваюся, що футболісти у цьому матчі постараються довести, що не заслуговували такого результату у першій грі.

Потрібно зібратися на матч-відповідь і показати, що Шахтар все одно залишається однією з найкращих команд цього турніру. Хотілося б перемоги "гірників" з рахунком 5:0, щоб наша команда пройшла далі", – сказав Орбу у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, "гірники" проведуть домашній поєдинок проти "вовків" вже сьогодні, 18 березня, о 22:00. Перша зустріч у Римі закінчилась розгромною поразкою українців 0:3. До слова, через складну епідеміологічну ситуацію наша команда не зможе розраховувати на підтримку "12 гравця".

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