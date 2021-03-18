Шахтер – Рома

18 марта, 19:55. Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформе oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Все или ничего. Под таким лозунгом пройдет ответный матч между бывшей и нынешней командами Паулу Фонсеки. Вызов касается, конечно, Шахтера, перед которым стоит сверхсложная задача – отыграть три мяча, но и на Рому, что страдает во внутреннем чемпионате, важность момента можно спроектировать.

"Волкам" на протяжении сезона критически не хватает стабильности. Вот и сейчас, после помпезного триумфа над Шахтером в прошлый четверг, Рома с треском провалила уикенд, уступив слабенькой Парме – 0:2. Для "желто-синих" это была – на секундочку! – только первая победа в 2021 году! Крайне неуместен ляп для римлян откинул их аж на шестое место, чем воспользовались Аталанта и Наполи. Битва за путевку в ЛЧ будет ожесточенной и далеко не факт, что закончится в пользу Фонсеки и Ко.

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Зато Шахтер сделал все, чтобы извиниться перед своими болельщиками за разгром в Вечном городе. На выходных "горняки" разбомбили серьезного оппонента – Десну – в чемпионате, чем подняли боевой дух. В последние дни много разговоров о том, что ничего невозможного не существует, что нужно забить быстрый гол, а дальше – дело психологии да техники и тому подобное. Никаких упадочнических настроений – это правильно. Украинскому клубу нечего терять, поэтому психологически ему будет проще, чем сопернику, который будет опасаться потерять гандикап. А вот то, что столичная власть буквально в последний момент лишила Шахтер поддержки трибун – существенный минус.

Нельзя сказать, что неделю назад Рома владела значительным преимуществом. Просто тогда хозяева лучше распорядились своими моментами. Неприятным сюрпризом для подопечных Каштру стала жесткая силовая манера римлян в единоборствах и большое количество фолов. Португальский рефери Артур Диаш мог пресечь эту хитрость на корню, вовремя раздав 2-3 "горчичника", однако воздержался, чем сыграл на руку Роме.

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Надеемся, наставник Шахтера сделал правильные выводы после того побоища. "Горнякам" нужно сосредоточиться на быстрых атаках и максимальной их эффективности, не бояться и не "вестись" на провокации. В том, что итальянцы вновь попытаются сыграть "грязно", почти нет сомнений. Также очень важно, чтобы ветераны атаки Шахтера сохраняли холодную голову. Истерики, страдальческие гримасы Тайсона креативу не способствуют – только демотивируют младших партнеров и веселят оппонентов.

Вероятно, стартовый состав "горняков" претерпит определенные изменения. На Олимпико провалился молодой центрбэк Витао, поэтому, как вариант, можем увидеть другую пару Кривцов – Бондарь, зато Матвиенко перейдет на любимый левый фланг. Тем более, после Рима боль в колене снова почувствовал Исмаили – никаких гарантий, что он сможет выйти на поле.

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Бондар, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Марлос, Тайсон, Мораес

Рома: Пау Лопес, Манчини, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Спинаццола, Диавара, Майораль, Джеко

Не сыграют: Степаненко, Корниенко, Малышев – Мхитарян, Жезус, Верету, Дзаньоло, Смоллинг

Под вопросом: Исмаили, Сиприано, Фернандо, Хочолава (все – Шахтер)

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оборона Ромы – далеко не безупречна. У мотивированного Шахтера будет не один шанс, чтобы распечатать ворота гостей. Возможно, это удастся даже в дебюте, что крайне закрутило бы интригу. Но беда в том, что оборона Шахтера также не может похвастаться надежностью. Один гол Ромы снимет абсолютно все вопросы. Ведь в таком случае хозяевам придется отвечать сразу пятью мячами.

К слову, букмекерские конторы абсолютно не готовы увидеть Шахтер в четвертьфинале. Коэффициент на проход украинского клуба колеблется в пределах числа 20. Так или иначе, взять реванш за римское унижение "горняки" просто обязаны.

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