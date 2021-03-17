В борьбе за выход в четвертьфинал второго по силе еврокубка "горняки" не смогут рассчитывать на поддержку болельщиков.

Второй поединок 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой состоится при пустых трибунах, сообщает Официальный портал Киева.

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Решение о запрете доступа зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится завтра, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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