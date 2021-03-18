"Шахтер разочаровал в первой игре. "Горняки" как-то по пляжному на "расслабоне" вышли на поле. Не наблюдалось ни одной идеи в командных действиях. Игра прошла по сценарию Фонсеки, а свой они так и не предъявили. Не было агрессии, достойного сопротивления. Как следствие, были пропущены очень легкие голы. В то же время Шахтер ничего особенного не создал впереди.

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Стопроцентно "горняки" захотят реабилитироваться дома. Много критики было на "Денисов ТВ" – подозреваю, что в команде был серьезный разговор.

Надеюсь, что Шахтер стремится отыграться. Отквитать три гола будет сложно. Хотя Рома прямо сейчас не демонстрирует топ-уровень. Даже Вильярреал серьезнее соперник. Не могу назвать итальянцев тренерской командой, в игре нет никакой изюминки. На мой вкус Рома – кисловата, а Фонсека не впечатляет.

То же самое могу сказать и о Каштру. Создается впечатление, что игроки уже просто устали от Луиша. Специалисты могут чувствовать эту энергетику даже через телевизор. Хочу ошибаться. Прогнозирую, что Шахтер обыгрывает Рому дома, но не пройдет дальше", – сказал Заховайло в комментарии изданию РБ.

Напомним, "горняки" проведут домашний поединок против "волков" уже сегодня, 18 марта, в 22:00. Из-за сложной эпидемиологической ситуации украинская команда не сможет рассчитывать на поддержку "12 игрока".

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