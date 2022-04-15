Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22 – Ярмоленко против палачей Барселоны
Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли 4 команды. Пары были сформированы жеребьевкой заранее:
Вест Хэм – Айнтрахт
РБ Лейпциг – Рейнджерс
Айнтрахт в прекрасном стиле опозорил Барселону. Вест Хэм благодаря выездному разгрому прошел Лион. Руслан Малиновский вместе с Аталантой вылетел от Лейпцига. Рейнджерс дожали Брагу.
Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 28 апреля, а ответные – 5 мая. Финал запланирован на 18 мая и состоится на Рамон Санчес Писхуан в Севилье.
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