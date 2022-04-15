Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли 4 команды. Пары были сформированы жеребьевкой заранее:

Вест Хэм – Айнтрахт

РБ Лейпциг – Рейнджерс

Айнтрахт в прекрасном стиле опозорил Барселону. Вест Хэм благодаря выездному разгрому прошел Лион. Руслан Малиновский вместе с Аталантой вылетел от Лейпцига. Рейнджерс дожали Брагу.

Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 28 апреля, а ответные – 5 мая. Финал запланирован на 18 мая и состоится на Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22