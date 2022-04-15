Андрей Ярмоленко, два предыдущих поединка просидел в запасе, традиционно ждал своего шанса после перерыва. Перед матчем Мойес намекнул своим игрокам, что планирует использовать побольше замен. В первой игре Лион спас от поражения выход арендованного у Шахтера Тете (1:1), поэтому команды начинали все заново. Молниеносный старт ответного матча. Прошло каких-нибудь 15 секунд, как Джонсон набросил в центр, Антонио продлил головой, а Форналс убежал в штрафную. Испанца немного подвел прицел. В целом же добротная получилась атака в стиле Тоттенхэма Конте, когда центрфорвард принимает и сбрасывает, а бегунок удирает к воротам. Еще более острый ответ Лиона на 5 минуте. Форвард сборной Камеруна Экамби расшатал защитников и попал в штангу.

Лион – Вест Хэм: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 ЛЕ

Хозяева требуют пенальти за игру рукой. Пытались французы затолкать мяч несколькими ударами с вратарской. Доусон заблокировал, мяч попал в руку Цоуфалу, но там ничего криминального. Тем более что перед тем игрок Лиона тоже нечаянно подыграл себе концовкой, которой невозможно забить. Едва ли не первая темповая позиционная атака Вест Хэма случилась аж на 19 минуте. Форналс пробил, Боуэн едва не подправил, голкипер на месте. Супермомент создает Антонио. Майкл набросил на дальнюю штангу, Боуэн замыкал, но чудом не попал.

Экамби мог расстреливать с границы вратарской, но снаряд отлетел от камерунца еще на стадии приема. Как и в Лондоне, одна команда значительно чаще бьет и владеет мячом, а другая остро контратакует и не очень то и страдает из-за своей роли второго номера. До конца первого тайма Лион наработал на больше стопроцентных шансов (2:1) и ожидаемых голов (1 на 0,5), но партнеры Ярмоленко держались достойно, подловив момент благодаря своему супероружию. Антонио несколько коряво сбрасывает грудью за спину Боуэну. Джаррод, однако, успевает подняться с газона и пробить. Рикошет и угловой, который становится голевым. Форналс подал с левого фланга, Доусон обыграл Дембеле в воздухе за два метра до ворот.

Еще один стандарт, и уже могло быть 0:2. Соучек вырвался на подачу Боуэна со штрафного и сбросил под расстрел. Вот только Антонио в последний момент успели накрыть. И все же "молоты" развили успех. Лионцы неудачно вынесли мяч, а Райс получил кучу времени, чтобы подстроить свою пушку. Благодаря ударной концовке тайма Вест Хэм вышел на равные показатели ударов (5:5), супермоментов (2:2) и ожидаемых голов (1,12:1,13). Лион не забил свои мячи, а соперник наказал безжалостно. Стандарты, контратаки, подбор – все основные моменты тактики Мойеса сработали безупречно.

Before this evening, Lyon had only conceded two goals in their four home games in the #UEL this season.



And then along came West Ham. pic.twitter.com/T63IfwkHTo — Squawka (@Squawka) April 14, 2022

Тете вышел на второй тайм, а забили снова соперники. Форналс вырезал свой второй ассист. Боуэн убежал и расправился с вратарем точнейшим ударом, так стабильно это делать могут лишь лучшие из лучших. Как и Райс, Джаррод забил свой третий гол в еврокубковом сезоне. Тете создал первый момент Лиона после перерыва. На 64 минуте бразильский вингер сбросил головой заброс с фланга, Мусса Дембеле пробил над воротами. Роскошный пас Соучека через половину поля. Форналс мог бы и получше распорядиться безумным пространством. Барколя дважды пробивал, дальняя попытка была даже более опасной, чем удар после углового Тете и подбора. Однако Ареола смотрится просто фундаментально уверенно.

Бразилец, принадлежащий Шахтеру, неожиданно оказался слева от ворот на дальней штанге. Удар в касание прошел мимо ворот. Еще один момент Тете создал себе сам. Продрался вглубь штрафной, но там уже караулили защитники. Ярмоленко заменил Антонио на 85-й. На последних минут 9 в нападении. Чтобы посражаться за ничейные мячи, где-то погасить соперника фолом. Форналс не вырезал дальний пас, а украинский вингер ведь очень перспективно забегал на чужую половину в пространство. Ярмола выиграл воздушную дуэль и сбросил. Бенрама пробил, вратарь не дремал.

Lyon 0-3 West Ham (1-4 agg)

‣ xG: 2.29 - 1.51 (4.71 - 2.09 agg)



The Hammers set up a meeting with Eintracht Frankfurt after an incredible away performance, making the most of their chances - unlike Lyon.#UEL pic.twitter.com/MfTg1CRm3F — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) April 14, 2022

Лион, который за 4 предыдущих домашних матча Лиги Европы пропустил всего дважды, просто ошеломлен сегодня. Вест Хэм эффектно выходит в полуфинал, где сыграет с Айнтрахтом, который также забил 3 гола на выезде, сенсационно пострадала Барселона. "Молоты" уступили по xG и сегодня, и дома. Но что с того? Лион мог забить чуть ли не на 3 гола больше, столько всего было создано. А решило все исполнительское качество игроков ВХЮ. Боуэн не дает шансов Ярмоленко и просится в клуб, борющийся за чемпионство в сильнейшей лиге мира. Подобное можно сказать и о Райсе. Игрок сборной Англии давно вырос в топового опорника, способного ошеломить соперника и на чужой половине. Хотя самое сильное в этой команде Мойеса – ее величество Команда.

Айнтрахт победил Барселону в драматичном сражении с пятью голами, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы