Барселона в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы была близка к овертаймам, но спастись от поражения Айнтрахту не смогла. Отчет читайте на "Футбол 24".

После жеребьевки четвертьфиналов ЛЕ фанаты Барселоны вздохнули с облегчением, ведь команде не достались Аталанта, РБ Лейпциг или Лион – каталонцы получили в пару Айнтрахт. Правда, "блаугранас" в предыдущих раундах турнира продемонстрировали достаточно неоднозначный футбол, но после Эль Класико никто не сомневался в победе подопечных Хави Эрнандеса. Тем более неожиданной стала заслуженная ничья во Франкфурте – 1:1.

На Камп Ноу "орлы" приехали с огромной армией своих фанатов. Они заполнили улицы Барселоны и создавали атмосферу на Камп Ноу. Ожидалось, что данное преимущество в ответном матче станет единственным для Айнтрахта, а Барселона сразу же со стартовым свистком закроет немцев на их трети поля – впрочем, у гостей были свои планы.

Уже на 1-й минуте Борре решился на удар метров с 45-ти (получилось неточно), а на 2-й подопечные Оливера Гласнера заработали стандарт. При борьбе за подачу с него Гарсия свалил Линдстрема в собственной штрафной – это был пенальти! Костич уверенно его реализовал. 0:1.

Барселона попыталась быстро восстановить интригу и даже создала два момента. Так, на 9-й минуте Дембеле накрутил Н'Дика на краю штрафной и исполнил навес вдоль линии вратарской под замыкание Обамеянгу. Пьер-Эмерик пробил головой над воротами. На 18-й же минуте Араухо принял отскок после подачи Альбы и бахнул метров с 11 под перекладину – впрочем, мощный выстрел с правой парировал Трапп.

Этот момент стал последним для Барселоны в первом тайме. Айнтрахт и до него держался на равных, удерживая компактность при обороне и сужая пространство между линиями. Хозяева, не имея пространства, банально катали мяч с фланга на фланг, а любая попытка продвижения подвергалась агрессивному прессингу "орлов". При этом франкфуртцы использовали любую возможность, чтобы выскочить в контратаку.

Как следствие, Айнтрахт во второй половине первого тайма начал серьезно превосходить каталонцев в остроте. Так, на 26-й минуте Костич открылся под передачу Камады и стрелял с левого угла штрафной (точно в руки тер Штегену), на 29-й Туре пяткой замкнул кросс Костича со стандарта(неточно), а на 35-й Кнауфф сместился с правого фланга на линию штрафной и пробил под ближнюю штангу – тер Штеген поймал мяч.

На 36-й же Марк-Андре не выручил свою команду, да и шансов у него практически не было. "Орлы" благодаря прессингу в центре отобрали мяч и разогнали быструю контратаку, в завершении которой Борре неожиданно бахнул метров с 30-ти – получилось точно в левую девятку! 0:2. Это уже была веская заявка на победу.

До перерыва Айнтрахт мог еще и разгром устроить, однако выстрел Якича метров с 15-ти после передачи от Костича пришелся в руки тер Штегену, а удар Кнауффа с правого края штрафной пролетел над перекладиной. Барселона так ничем и не ответила. Отдыхать команды отправились при явном превосходстве немцев.

В раздевалке Хави заменил Педри на Фрэнки де Йонга. Его появление помогло "блаугранас" в первой трети второго тайма – хозяева захватили инициативу и были очень близки к ответному голу. Уже через минуту после возобновления игры его мог забить Обамеянг, летевший на замыкание прострела Дембеле – впрочем, габонец не успел подставить ногу. На 55-й минуте Дембеле снова оказался в центре внимания, накрутив Хинтерэггера и исполнив неприятную подачу. Она упала на сетку ворот с внешней стороны. Ещё через минуту у ворот Траппа началась суета, однако ни Альба, ни Обамеянг, ни Педри не смогли выстрелить с близкой дистанции.

При всей активности "блаугранас", матч не стал односторонним. Айнтрахт отвечал на каждую атаку своей контратакой, что чуть не вылилось в гол на 58-й минуте. Его должен был забивать Линдстрём, который вышел один на один с тер Штегеном и пробил в дальний угол, однако Марк-Андре парировал ногой. Хави отреагировал заменами Обамеянга и Мингесы на Траоре и Деста.

К сожалению для хозяев, этот ход не помог решить проблему контрвыпадов "орлов". Наказание прилетело на 67-й минуте: Камада из зоны перед штрафной выкатил передачу на левый край за спину Десту, а Костич оттуда выстрелил под дальнюю штангу – 0:3!

На 70-х минутах дело могло дойти и до четвертого гола, но Линдстрём при замыкании подачи на угол вратарской не смог попасть в створ, а позже не смог нормально замкнуть опасный прострел. На 78-й шикарный лонгшот мог залететь у Камады – впрочем, мяч прошел в сантиметрах от каркаса.

Казалось, что это конец, но Барселона не сдалась. Хави выпустил Люка и Депая, а каталонцы, навалившись, забили на 83-й минуте в результате суеты в штрафной. Френки Де Йонгу удалось пробить метров с 11-ти, а Бускетс подправил сферу в сетку. Айнтрахту повезло, ведь Серхио очутился в офсайде. Гол отменили. Еще через шесть минут гостей спас Хинтерэггер, который после подачи с углового вынес мяч из линии ворот.

На 1-й компенсированной минуте Барса размочила счет благодаря фантастическому дальнему удару от Бускетса. 1:3! После этого хозяева упустили еще одну хорошую атаку, в которой Н'Дика заблокировал выстрел Араухо из центра штрафной, а Люк Де Йонг пробил с отскока во внешнюю сторону сетки. В конце концов, на 9-й компенсированной минуте Барса заработала пенальти, который реализовал Депай. 2:3!

Тем не менее, времени на камбек уже не было. Финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Айнтрахта. Франкфурт выходит в полуфинал Лиги Европы!