Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22
По итогам четвертьфиналов определились 4 полуфиналиста Лиги чемпионов. Пары 1/2 финала были сформированы жеребьевкой заранее:
Манчестер Сити – Реал
Ливерпуль – Вильяреал
Реал провалил вторую игру с Челси, но в овертаймах вырвал итоговую победу. Вильяреал сенсационно выбил Баварию, Ливерпуль на классе прошел Бенфику, а Манчестер Сити был сильнее Атлетико.
Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 26-27 апреля, а ответные – 3-4 мая. Финал запланирован на 28 мая и состоится на Стад де Франс.
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