4 команды продолжают борьбу за главный трофей в европейском футболе.

По итогам четвертьфиналов определились 4 полуфиналиста Лиги чемпионов. Пары 1/2 финала были сформированы жеребьевкой заранее:

Манчестер Сити – Реал

Ливерпуль – Вильяреал

Реал провалил вторую игру с Челси, но в овертаймах вырвал итоговую победу. Вильяреал сенсационно выбил Баварию, Ливерпуль на классе прошел Бенфику, а Манчестер Сити был сильнее Атлетико.

Первые полуфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся 26-27 апреля, а ответные – 3-4 мая. Финал запланирован на 28 мая и состоится на Стад де Франс.