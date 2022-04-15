Визначилися півфінальні пари Ліги Європи 2021/22 – Ярмоленко проти катів Барселони
Завершилися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. До півфіналу вийшли 4 команди. Пари були сформовані жеребкуванням завчасно:
Вест Хем – Айнтрахт
РБ Лейпциг – Рейнджерс
Айнтрахт у прекрасному стилі осоромив Барселону. Вест Хем завдяки виїзному розгрому пройшов Ліон. Руслан Маліновський разом з Аталантою вилетів від Лейпцига. Рейнджерс дотиснули Брагу.
Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 28 квітня, а матчі-відповіді – 5 травня. Фінал запланований на 18 травня і відбудеться на Рамон Санчес Пісхуан в Севільї.
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