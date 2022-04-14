Хаотичная Аталанта и продуманный Лейпциг

Первая половина противостояния была равной и завершилась ничьей. Аталанта имела небольшое преимущество, но привычно для этого сезона не смогла ее реализовать. Сегодня у бергамасков даже преимущества не было. Команда Гасперини мощно стартовала, однако энтузиазма хватило ненадолго. Лейпциг начал остро отвечать.

Атаки Аталанты выглядели хаотичными и непродуманными, а футболисты Лейпцига наоборот четко понимали свои задачи. Немцы по-разному вскрывали фланги хозяев: левый – комбинациями на скорости, правый – благодаря индивидуальным действиям феноменального Нкунку.

С третьей попытки Лейпциг разогнал через левый фланг Аталанты результативную атаку. Лаймер протянул мяч из центра поля во вратарскую и отбросил под удар Нкунку. Француз открыл счет, а затем отдал еще несколько перспективных передач – лучшей не воспользовался Анхелиньо.

Безрезультатные усилия Малиновского

Руслан Малиновский пропустил первый матч против Лейпцига по решению тренера, а на выходных сыграл считанные минуты в чемпионате. Сегодня украинца наконец-то вернули в стартовый состав. Он сформировал атакующий треугольник с Сапатой и Бога.

С такими партнерами Руслан получил много свободы для перемещений. Бога смещался на фланг, Сапата создавал глубину, а Малиновский хорошо открывался по всему фронту атаки. В дебюте встречи именно его активность создавала Лейпцигу проблемы.

Руслан разгонял атаки, цеплялся за мячи, часто оказывался перед чужой штрафной без опеки, но вот последнего паса от украинца не хватало. Он вывел на удар только Дзаппакосту, все остальные передачи на обострение адресатов не нашли.

Малиновский дважды показал фирменный удар издалека. Первую попытку из очень острого угла без проблем нейтрализовал голкипер, а вот вторая вызвала большие споры. Руслан мощно пробил со штрафного – мяч попал в руку Ольмо. Главный арбитр Матеу Лаос очень долго вместе с ассистентами смотрел видеоповтор. И решил пенальти не назначать.

Этот эпизод стал последним с участием Малиновского. Украинца заменили на 58-й минуте. Оценка от SofaScore – 6.8.

Нкунку выводит РБ в полуфинал

Уступая в счете, Аталанта естественно больше атаковала, но бергамаскам все равно не хватало наработанных механизмов против организованной обороны Лейпцига. Где-то не дотягивались до прострелов, где-то не успевали подготовить удар. Ближе к финальному свисту гости сбились на простую игру с навесами.

Лейпциг не только надежно оборонялся, но и не забывал выбегать в контратаки. Лаймер простил хозяев после грубой ошибки голкипера. Муссо впоследствии исправился, потянув сложный удар Нкунку. И все же решающую дуэль француз выиграл. Кристофер получил мяч в чужой штрафной после чего ему в ноги въехал Муссо. Сам пострадавший реализовал пенальти.

Лучший игрок Лейпцига поставил победную точку в матче и вывел "быков" в полуфинал Лиги Европы. Аталанта упускает последний шанс пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Только потенциальная победа в ЛЕ оставляла оптимизм, ведь в Серии А бергамаски скатились в середину таблицы.