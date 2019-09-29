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"Они свое еще возьмут", – Кравченко рассказал о кризисе в Динамо

09:50 164 Читати українською
"Они свое еще возьмут", – Кравченко рассказал о кризисе в Динамо
Сергей Кравченко / Фото из открытых источников

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Кравченко поделился ожиданиями от поединка с киевским Динамо.

 

"Динамо сейчас набирает обороты, однако не имеет значения, когда играть с киевлянами. Рано или поздно. Динамо есть Динамо. И я бы не назвал их серию неудач кризисом, разве что кризисом результата. Посмотрите на состав. Киевляне еще свое возьмут. И вообще, в каком бы состоянии не находилось Динамо, у нас все равно шансов на успех меньше.

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Сильной стороной киевлян является мотивация. Видно, что после нескольких осечек, киевляне очень хотят исправить ситуацию, поэтому сейчас на матчи выходят супермотивированными и сконцентрированными. В Динамо много быстрых футболистов, сборников, молодежи, у которой за плечами уже есть опыт.

Шахтер сейчас как локомотив, за ним мчится Динамо, очень близко к киевлянам Заря, потом все остальные. В противостояниях все решают мелочи.

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Принципиален ли для меня этот матч? Любой матч против Динамо или того же Шахтера, принципиален. В таких поединках больше желания себя проявить. Я рад, что поиграл за такой большой клуб, но говорить, что мне нужно что-то кому-то доказывать, я бы не стал", – рассказал Кравченко в интервью сайту Zbirna.com.

Напомним, Кравченко является воспитанником Шахтера, а в течение карьеры выступал за Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь и СК Днепр-1. Провел 10 матчей за национальную сборную Украины и забил 1 гол. К СК Днепр-1 Сергей присоединился летом 2017 года, а в июне 2019-го продлил контракт с днепрянами еще на один год.

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