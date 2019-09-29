Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ

В рамках 9-го тура УПЛ Динамо принимает СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо наконец-то начало просыпаться. По крайней мере, так кажется после трёх последних матчей, в которых киевляне одержали три победы с суммарным счётом 7:0 – при этом пять голов прилетело довольно крепкой Ворскле на её поле, а затем посреди недели команда дожала Мариуполь на последних минутах. Правда, выезд в прифронтовой город оставил и много поводов для критики, ведь азовцы вполне заслуживали ничьи, однако "бело-синие" также явно наиграли на забитый мяч – и даже не один. В любом случае, расслабляться рано, ведь Динамо до сих пор идёт на пятой позиции в турнирной таблице, а до второй остаётся два очка – впрочем, столько же не хватает Десне. Сбавлять темп киевляне не имеют права.

Мариуполь – Динамо: невероятно трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо

В игровом плане в коллектива Алексея Михайличенко действительно наметился перелом. Команда стала разнообразнее в атакующих действиях, смело идя вперёд и интересно обыгрываясь на высокой скорости – теперь лонгболы являются лишь одним из вариантов продвижения мяча. Очень неплохо выглядит под нападающим Вербич, а де Пена так и вовсе может считаться лучшим игроком Динамо на данный момент. Стоит отметить тренера и за эксперименты с составом, который регулярно обновляется, но не всегда это идёт в плюс – так, матч в Мариуполе показал низкую эффективность использования "одноногого" Караваева на левом фланге. В целом же, можно осторожно констатировать процесс оздоровления "бело-синих", но впереди ещё очень много работы.

Предыдущий и единственный матч в истории противостояния.

18.04.2018. 1/2 финала Кубка Украины-2017/2018

СК Днепр-1 – Динамо – 1:4

Голы: 0:1 – В. Цыганков (28), 0:2 – В. Шепелев (38), 0:3 – А. Беседин (44), 1:3 – И. Когут (58), 1:4 – Б. Вербич (66).

СК Днепр-1 – прекрасный экзаменатор для Динамо. В первую очередь, из-за персоны тренера-интеллектуала, который пытается поставить новичку УПЛ футбол по испанской модели и классно анализирующий игру, однако в плане управления матчем у него возникают некоторые проблемы. Да и конспеты Рамоса пока не очень помогают Дмитрию Михайленко, ведь в рамках элитного дивизиона его очень молодой команде пришлось встретиться с хорошо укомплектованными и физически выносливыми соперниками. Кроме того, очень неожиданно в наш чемпионат залетел тренд на высокий прессинг, который среди среднячков лучше всего реализуют Заря, Десна и Александрия – в матчах с ними команда набрала всего одно очко.

Михайленко: Не знаю, почему Динамо не разрешило Булеце сыграть против них

Впрочем, в последних поединках СК Днепр-1 действовал неплохо, добыв домашние победы над Колосом и Карпатами. Они были оформлены в красивом комбинативном стиле, но при этом "жёлто-черные" также проявили крепкий характер. Похоже, новичок начинает обживаться в УПЛ, хотя пока он побеждал только слабые или проблемные коллективы. Хватит ли этого на выезд против нынешнего Динамо? Учитывая, что киевляне позволили заявить на матч против себя Супрягу, всё может быть, ведь заряженность последнего будет просто огромной. Да и вообще – на гранда настроиться проще, чем на Ворсклу, поэтому киевлянам сегодня не будет просто. Против СК Днепр-1 нужно включать весь технический и тактический арсенал.

"Изюминки" матча:

– Динамо может забить 1800-й гол в УПЛ (ещё 3 мяча).

– Динамовцы могут отпраздновать двухсотую победу в чемпионатах с крупным счётом.

– Игроки Динамо в чемпионатах забивают голы с 28 апреля в течение 15 игр подряд (26 мячей).

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Дуелунд, Кадири (Динамо)

Дисквалифицированные: нет

Не сыграют по другим причинам: Булеца (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Динамо – СК Днепр-1

Динамо: Бойко – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Вербич, де Пена – Жерсон

СК Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Когут, Кравченко – Чичиков, Батагов, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Пока тягаться с киевским Динамо подопечным Дмитрия Михайленко рановато. Об этом можно говорить после матчей СК Днепр-1 против команд-претендентов на медали, в которых днепровцам ничего не светило. Дома они ещё дали бы бой, но в Киеве – нет. Тем более, динамовцы будут знать о возможности подняться в турнирной таблице. Именно поэтому можно прогнозировать уверенную победу подопечных Алексея Михайличенко.

"Днепр получил за меня миллион марок": он придумал хитрый трюк, чтобы уйти из Динамо, и побеждал будущих звёзд ЧМ-1998