Михайленко объяснил, как СК Днепр-1 может обыграть Динамо

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Динамо.

"Результаты с Карпатами и Агробизнесом связанные с хорошей игрой. А относительно пике, то, на мой взгляд, ничего такого у нас не было, а просто были игры более удачные, и менее удачные. Если я сейчас скажу, что мы вышли из пике, а впереди у нас Динамо и Шахтер, и затем снова окажется, что мы попали в кризис. Поэтому сейчас идет обычный процесс становления команды и адаптация команды к УПЛ. Поэтому, я бы таких слов, как "пике" или "кризис" вообще бы не вспоминал.

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Любой положительный результат – это стечение обстоятельств, и это с любой командой. Другой вопрос, что Динамо в этом матче явный фаворит, и они будут атаковать – это точно. И здесь очень важным будет момент, насколько мы будем сконцентрированными и надежными в защите, насколько нам удастся терпеть в течение длительных атак и владения мяча соперника, и насколько мы будем успешными в том же контроле мяча и в созидании, так как без этого нам трудно. Во всяком случае нам надо будет иметь собственную контригру", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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