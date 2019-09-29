"Вони своє ще візьмуть", – Кравченко розповів про кризу в Динамо

Півзахисник СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився очікуваннями від поєдинку з київським Динамо.

"Динамо зараз набирає обертів, однак немає значення, коли грати з киянами. Раніше чи пізніше. Динамо є Динамо. І я б не назвав їхню серію невдач кризою, хіба що кризою результату. Подивіться на склад. Кияни ще своє візьмуть. І взагалі, в якому б стані не перебувало Динамо, у нас все одно шансів на успіх менше.

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Найсильнішою стороною киян є мотивація. Видно, що після декількох осічок, кияни дуже хочуть виправити ситуацію, тому зараз на матчі виходять супервмотивованими і сконцентрованими. У Динамо багато швидких футболістів, збірників, молоді, у якої за плечима вже є досвід.

Шахтар зараз як локомотив, за ним мчить Динамо, дуже близько до киян Зоря, потім всі інші. У протистояннях все вирішують дрібниці.

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Чи принциповий для мене цей матч? Будь-який матч проти Динамо або того ж Шахтаря, принциповий. У таких поєдинках більше бажання себе проявити. Я радий, що пограв за такий великий клуб, але говорити, що мені потрібно щось комусь доводити, я би не став", – розповів Кравченко в інтерв’ю сайту Zbirna.com.

Нагадаємо, Кравченко є вихованцем Шахтаря, а протягом кар'єри виступав за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь та СК Дніпро-1. Провів 10 матчів за національну збірну України та забив 1 гол. До СК Дніпро-1 Сергій приєднався влітку 2017 року, а в червні 2019-го продовжив контракт з дніпрянами ще на один рік.

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