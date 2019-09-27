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Булеца пропустит матч с Динамо

14:53 92 Читати українською
Булеца пропустит матч с Динамо
Сергей Булеца / СК Днепр-1

СК Днепр-1 не сможет рассчитывать на хавбека Сергея Булецу в матче 9 тура УПЛ против Динамо.

 

"К сожалению, против Динамо я не сыграю из-за условий аренды. Хотя, возможно это и к счастью. Сейчас об этом сложно сказать.

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На самом деле, я не знаю, какая разница с Супрягой, которому разрешили играть. Мне об этом никто ничего не говорил", – цитирует Булецу официальный сайт СК Днепр-1.

Динамо будет принимать СК Днепр-1 в рамках 9 тура УПЛ. Матч состоится 29 сентября в 17:00.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев - СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Сергей Булеца Сергей Булеца
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