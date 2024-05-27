Заявка сборной Испании на чемпионат Европы явно расстроила тех, кто в нее не попал.

Едва ли не главной сенсацией стало отсутствие Лукаса Васкеса. 32-летний универсал неплохо проводит сезон за Реал (37 матчей, 3 гола, 8 ассистов) и мог принести пользу Луису де ла Фуэнте. Впрочем, тренер испанцев решил отдать место 38-летнему Хесусу Навасу.

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Сразу после объявления заявки Васкес в соцсетях обнародовал твит с двумя смайликами, которые заливаются смехом. Очевидно, все восприняли это как ироничную реакцию именно на решение де ла Фуэнте. Игрок Реала быстро удалил публикацию, но она успела разлететься по испанским СМИ.

Напомним, на Евро-2024 испанцы попали в группу В к Италии, Хорватии и Албании. На ЧМ-2022 и прошлый чемпионат Европы Васкес также не ездил.

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