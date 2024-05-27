Реал или Боруссия Д: обладатель первого евротрофея выбрал себе соперника на Суперкубок УЕФА
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини уже может раздавать прогнозы на следующий сезон.
Бергамаски уверенно победили Байер в финале Лиги Европы, которая первой получила нового триумфатора. Впереди еще финалы Лиги конференций (29 мая) и Лиги чемпионов (1 июня). Дуэль между Реалом и Боруссией Д на Уэмбли определит соперника Аталанты в следующем Суперкубке УЕФА.
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Гасперини уже знает, с кем хочет сойтись за еще один международный трофей.
"Следующий сезон будет тяжелым, но я сомневаюсь больше, чем перед этим! После определенного момента мы начали играть каждые три дня. Если добавятся еще несколько важных матчей, например, Суперкубок УЕФА...
Аталанта – Реал Мадрид на Суперкубок Европы, представьте себе это! Это невероятно. Для такого клуба, как Аталанта, который не имеет большой истории в Европе, это замечательное достижение", – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.
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