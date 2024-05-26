Действующее соглашение испанского специалиста с "горожанами" завершается летом 2025 года. Несмотря на то, что Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Гвардиолой, он решил покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

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"Горожане" подчеркивают, что от 52-летнего наставника не было никаких официальных заявлений, однако многие источники и Манчестер Сити открыто обсуждали перспективу будущего ухода на протяжении последних месяцев.

Руководство чемпиона Англии уже присматривается к кандидатам, которые бы могли заменить Гвардиолу. Среди имен называются наставник Жироны Мичел, за которую выступают Довбик и Цыганков, Юлиан Нагельсманн, а также "горожане" очень уважают Хаби Алонсо. Сам Гвардиола восхищается Роберто Де Дзерби.

Напомним, испанец работает с Манчестер Сити с 2016 года. Под его руководством "горожане" добыли 15 трофеев, в частности выиграв шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов.

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