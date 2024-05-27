Нападающий Георгий Арабидзе может перебраться в один из грандов сербского футбола.

Партизан и Црвена Звезда одновременно положили глаз на 26-летнего грузина, утверждает Sportal.

Самый дорогой игрок Шахтера со скандалом выиграл европейский Кубок – женщину-арбитра выводила полиция после 3 красных

Арабидзе прошел школу Шахтера, однако за первую команду "горняков" провел всего 4 матча. Затем начались постоянные смены клубов – Насьонал, Аданаспор, российский Ротор. Нападающий вновь нашел себя на родине. В нынешнем сезоне игрок Торпедо Кутаиси провел 16 матчей, оформив 7 голов и 7 ассистов. Особенно ему удалась квалификация Лиги конференций – 2+2 в четырех матчах.

Transfermarkt оценивает Арабидзе в 900 тысяч евро. К нему также есть интерес в Нидерландах и Южной Корее.

Вечная продажа Ахметова, вывел Украину на Евро, имеет брата из "чемпионата Крыма" – все о Николае Матвиенко