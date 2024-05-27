МЛС 2024, 15-й тур

Торонто – Цинциннати – 3:4

Голы: Флорес, 25, Мерфи, 63, (аг.), Инсинье, 85, (пен.) – Орельяно, 53, 79, Келси, 56, Сантос, 90+3

Торонто повел в счете на 25-й минуте – Флорес замкнул навес Инсинье с углового. До перерыва больше голов не было, а вот сразу после перерыва Цинциннати ответил двумя результативными выстрелами. Сначала Орельяно пробил точно в нижний угол (отметим, что Келси отобрал мяч в эпизоде до этого).

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А уже через 3 минуты забил и нападающий Шахтера. Орельяно не смог переиграть голкипера ударом в дальний угол, мяч отскочил к Келси, который и расстрелял ворота. Торонто быстро отыгрался благодаря автоголу Мерфи, который занес мяч в собственные ворота после прострела Инсинье. Орельяно снова вывел Цинциннати вперед бильярдным ударом от стойки.

Команды не остановились и на этом. Овусу завалили в штрафной Цинциннати, и арбитр назначил пенальти. Инсинье уверенно реализовал 11-метровый. Итальянец мог оформить дубль, но его шикарный удар попал в крестовину. Но победу праздновал Цинциннати. Акоста отдал в глубину штрафной на Асада, тот пяткой оставил на Сантоса – 3:4! Инсинье даже здесь сравнял счет, но из очевидного офсайда.

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