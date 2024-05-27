"Мы видели его на бою Усика? А я бы хотел увидеть его на матче Ворскла – Шахтер, когда награждение было. Президент федерации не присутствует на награждении. Когда был Григорий Михайлович Суркис президентом федерации, не имеет значения Динамо играло или Шахтер – он был. Все президенты были.

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Когда началась полномасштабная война, я его четыре месяца вообще не слышал, не видел. А четыре месяца прошло, он начал приезжать в Украину, когда в Киеве не было российских отморозков. Это о чем говорит? Зато мы патриоты... Патриот – кто берет автомат и идет на поле боя. А бить себя в грудь...

Молодец, собираешь деньги для пацанов... United 25 или 24, я не знаю, что это такое... Но где ты был первые четыре месяца, когда здесь гремело все в Киеве", – поделился Алиев в программе BurBuzz.

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