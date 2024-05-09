Колос проводил свой второй матч под руководством Александра Поздеева. Первый пришелся на Динамо и не мог считаться показательным – там ковалевцы оборонялись средним блоком, а соперник был слишком сильным. Молодой тренер в чемпионате U-19 ставил другой футбол. Сбалансированный, позиционный, без радикального прагматизма, как у Ярослава Вишняка.

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Матч против Зари мог стать реальной пробой сил. Луганчане же держались в трех очках от зоны плей-офф за выживание, не зная побед в течение четырех поединков подряд. При таком раскладе подопечных Юрия Коваля ничья не устраивала.

Колос начал лучше, напугав гостей двумя опасными моментами. Оба принадлежали Цурикову. На 4-й минуте Андрей завершил наигранную комбинацию после углового, пробив с входа в штрафную мимо ближней стойки. На 14-й же он принял подачу с корнера и выстрелил с лету, но запустил мяч в небо.

Заря ничем не отвечала до 23-й минуты, когда неожиданно открыла счет. Гол продемонстрировал лучшие добродетели Герреро – форвард принял отскок в центре, разогнал контратаку 2-в-2, отдал мяч Антюху и сразу пошел открываться в штрафную. Получил пас от Дениса, Эдуардо прошил Фесюна. 0:1!

Это был второй и последний выстрел луганчан в первом тайме. Впрочем, Колос не имел явного преимущества над гостями в последние 20 минут перед перерывом. На этом отрезке вспоминается только врывание Великана в штрафную – он так и не смог пробить, однако мяч отскочил на правый край. Топалов пробил в касание, но получилось слишком слабо.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Зари. Александр Поздеев в раздевалке решил провести замену, выпустив Ильина вместо Топалова, однако дебютный момент во втором тайме создала Заря. Снова обострял Герреро – нападающий пробил с правого фланга, а мяч рикошетом от Ореховского пролетел мимо левой девятки. Следующего удара по воротам Колоса пришлось ждать до 87-й минуты.

Хозяева за это время много не создали. На 62-й минуте Рангел замкнул навес от Емца, попав в стойку – вот и вся острота. Можно, конечно, вспомнить падение Ильина в штрафной (Олег просто ударился о Батагова), или замыкание Цурикова из центра штрафной (запустил мяч в космос), но чего-то интересного в активе ковалевцев не было. Хотя по ударам на 85 минуту команда вела со счетом 14:3.

Также вспоминается выстрел Ореховского с отскока, который благодаря удачному рикошету мог залететь под правую стойку, однако Сапутин спас Зарю. Опять же, это – рандомный момент. А вот луганчане могли забивать из своего сильного качества (стандартов). На 87-й минуте Джордан замкнул подачу с углового на ближнюю, пробив головой в нижний угол. Фесюн парировал.

В компенсированное время Колос имел шанс на камбэк в результате навеса со стандарта, который замыкал Паулаускас, однако точности форварду не хватило. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Зари. Теперь подопечные Юрия Коваля идут на восьмой позиции и имеют +6 очков от зоны переходных матчей, а вот у Колоса только +4.

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