"За то время, что я нахожусь в Олимпике, этот клуб стал для меня родным. У меня здесь много близких друзей. Я очень рад, что судьба подарила мне возможность поиграть в Украине.

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УПЛ – очень сильный чемпионат, несмотря на то, что сейчас так популярно его критиковать. Здесь высокая интенсивность, большая ставка делается на физические данные футболистов, в последние годы украинские тренеры значительно продвинулись в тактике. Работа с Климовским, Гомесом – бесценный опыт и знания, которые прокачали меня, как футболиста и человека.

Что будет дальше – пока сказать не могу. Я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, но если Олимпик предложит мне новый контракт, с удовольствием рассмотрю и вариант остаться", – цитирует Тейшейру официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, Максим присоединился к Олимпику в июле 2018 года. В текущем сезоне сыграл в УПЛ 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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