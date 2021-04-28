Перенесенный поединок 10-го тура с участием Олимпика и Зари (2:1) завершился не без неоднозначных решений судейской бригады.

Олимпик сенсационно переиграл Зарю в матче со скандальными действиями Николая Балакина. В частности, в одном из эпизодов голкипер Зари Никола Василь выбивал мяч и зацепил Ибрагима Каргбо. Легионер серьезно травмировался, а потому покидал поле на носилках.

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За фол арбитр показал прямую красную вратарю луганчан. Чуть ли не сразу после финального свистка встречи известный комментатор Виктор Вацко в своем Twitter опубликовал претензии к судейству.

"Очередной "шедевр" украинского арбитража! Красная карточка Николе Василю за то, что он выбил мяч в падении головой. Вопрос к Николаю Балакину: как, в принципе, возможно сфолить, играя четко, акцентировано в мяч в падении головой?" – написал Вацко.

Заметим, после удаления Василя Заря пропустила дважды, а ответить сумела лишь одним голом. Олимпик набрал 21 зачетный балл и расположился на 11 позиции, Заря из 41 очком осталась на 3 строчке.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию

Відео епізоду:

Твіт Віктора Вацка: