В четверг, 29 апреля, Генрих Мхитарян в составе Ромы будет противостоять своей бывшей команде в битве за финал Лиги Европы 2020/21. Откровенный рассказ экс-полузащитника Шахтера, Боруссии Д и Арсенала накануне дуэли на Олд Траффорд – уже на "Футбол 24".

Уже 29 апреля бывший лидер Шахтера и лучший бомбардир УПЛ 2012/13 (25 голов) попытается сделать первый шаг к своему очередному финалу Лиги Европы. Его Рома на Олд Траффорд померится силами с Манчестер Юнайтед. Ранее 32-летний армянин защищал цвета "красных дьяволов", в составе которых и выиграл свой единственный еврокубок в карьере.

Двадцать четвертого мая 2017-го точный удар Мхитаряна поставил точку в матче Аякс – Манчестер Юнайтед. Команда Жозе Моуринью выиграла Лигу Европы, переиграв амстердамцев в Стокгольме со счетом 2:0. Генрих получил право сыграть в еще одном финале ЛЕ – уже в составе Арсенала, но не смог поехать в Баку по политическим мотивам. Как известно, Армения и Азербайджан уже долгое время конфликтуют, поэтому Арсенал не смог взять Мхитаряна на игру против Челси в 2019-м именно из соображений безопасности.

Теперь же Мхитарян попытается помочь Роме выйти в финал еврокубка впервые с 1991 года. Полузащитник возвращается на Олд Траффорд – арену, которая была для него родной с 2016-го по 2018 год. Накануне противостояния со своей бывшей командой именно Мхитарян является главной персоной Ромы для британских журналистов. Коллеги из The Athletic пообщались с экс-звездой чемпионата Украины, который в текущем сезоне забил за "волков" 11 голов и отдал столько же ассистов в 39-ти матчах (это уже лучше, чем за всю кампанию 2019/20).

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"Я прекрасно себя чувствую в Риме. Влюблен в этот город. В первый день, когда я только приехал подписывать контракт, меня угостили невероятной пастой. Это стало одной из главных причин, почему я здесь (улыбается – прим.). В Италии на самом деле фантастическая кухня .

Текущий сезон лично для меня складывается довольно неплохо. Это, прежде всего, заслуга Паулу Фонсеки, который дает мне большую свободу действий в атаке. Рома пытается играть в атакующий футбол – такой, как когда-то был в моих предыдущих клубах. В частности, в донецком Шахтере и Боруссии Дортмунд", – не без сентиментов вспоминает Генрих этап карьеры в Украине и Германии.

Оглядываясь назад в 2016 год, когда армянин решил присоединиться к Манчестер Юнайтед из Боруссии Д, хавбек признается, что не жалеет о том переходе, хотя и провел на Олд Траффорд менее двух лет. "Если честно, в своей жизни я никогда не жалею о принятых решениях. В то время в Манчестер приехал Моуринью – тогда один из самых успешных тренеров мира. Его количество трофеев поражало, и это был совершенно новый опыт и для меня. Было трудно, но одновременно я многому научился.

С Моуринью я добавил в игре в защите, что помогало команде добиваться положительного результата, ведь футбол – это не только атака и забитые голы. Не так важно, кто забил или ассистировал. Главное – итоговая победа команды. В Манчестер Юнайтед я выиграл три трофея (Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лига Европы 2016/17 – прим. "Футбол 24"). Считаю, что это классный результат. Многие игроки выступали в клубе значительно дольше меня, но так ничего и не выиграли".

Однако, Генрих не забыл и о своих предыдущих наставниках – в частности, Юргене Клоппе и Томасе Тухеле, с которыми работал в Дортмунде.

"В Боруссии я встретил Юргена Клоппа. Он был совсем другим, чем тот же Мирча Луческу, под руководством которого я выступал в Шахтере. Клопп более дружелюбно относился к игрокам. Он – хороший психолог и пытался дать нам больше уверенности, даже если мы плохо играли или допускали ошибки. Мне это очень помогло, ведь в то время я часто замыкался в себе после неудачных матчей и ни с кем не разговаривал.

Я чувствовал вину за неудачный результат и обвинял себя в том, что мои ошибки не позволили команде выиграть. Но Клопп объяснил, что в футбол играет вся команда – 11 игроков, которые и определяют итог игры. От ошибок никто не застрахован, это неотъемлемая часть жизни. Благодаря Юргену я сумел избавиться от давления и начал положительнее относиться к жизни.

Тухель был совсем другим. Он также был доброжелательным, но требовал значительно большего и был просто помешан на тактике. Томас точно знал, чего он от нас хочет и что во время игры должен делать каждый футболист", – подытоживает армянин воспоминания о Германии.

Именно после сезона с Тухелем Мхитарян перебрался в Манчестер Юнайтед, который как раз возглавил Жозе Моуринью. "У меня там осталось много друзей – Де Хеа, Погба, Мата, Рашфорд. Мы часто переписываемся. Не говорю, что каждый день или еженедельно, но когда есть возможность, мы общаемся. Всегда найдется повод поздравить друг друга.

Что меня удивляет до сих пор – регулярная критика игроков Манчестер Юнайтед. Особенно тогда, когда она безосновательна. Того же Погба просто уничтожали за его прически, но, простите, разве это как-то касается футбола? Его внешность – это абсолютно его дело. Если он играет плохо – другое дело, пожалуйста, критикуйте, но не за это. Считаю, что это абсурд. Чтобы критиковать, нужно попасть в команду и увидеть, как кто работает.

Не думаю, что противостояние с МЮ будет кардинально отличаться от дуэли с Шахтером в 1/8 финала. Имею в виду, в психологическом плане. Я был рад увидеть своих друзей и людей, которые до сих пор работают в клубе".

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Если же "джалоросси" удастся пройти МЮ и пробиться в финал еврокубка впервые за 30 лет (во что сейчас мало кто верит), то соперником команды Паулу Фонсеки может стать Арсенал – еще одна бывшая команда армянина. В полуфинале "канониры" будут противостоять Вильярреалу, который возглавляет экс-наставник Арсенала и Мхитаряна Унаи Эмери – какую же иронию судьбы дарят эти полуфиналы Лиги Европы!

"С Эмери мне было довольно трудно. Я мало играл и в основном сидел на скамейке, что мне никогда не нравилось. Эмери по-другому видел футбол и предпочитал других исполнителей. Мне очень жаль, что Венгер покинул Арсенал через полгода после моего перехода. То было классное время. Арсен давал нам свободу и говорил, чтобы мы играли в атакующий футбол. Он всегда хотел владеть мячом. Жаль, что летом 2018-го Венгер ушел. С приходом Эмери мое положение изменилось.

Сейчас я работаю с Паулу Фонсекой. Он немного похож на Тухеля, ведь пытается найти каждому футболисту оптимальное место на поле. Кроме того, он дает нам возможность наслаждаться игрой. Рома – единственная команда Италии, которая продолжает борьбу в еврокубках. Три игры отделяют нас от трофея и путевки в Лигу чемпионов. Команда это осознает и все готовы биться.

В своей карьере я работал с лучшими тренерами. Узнал много нового не только о футболе, но и о жизни. Даже во время встреч, которые мы проводили, когда анализировали наши игры или соперников, всегда было время на что-то другое, нефутбольное. Сейчас, когда мне уже 32 года, я все еще хочу учиться, потому что хочу знать многие вещи как о футболе, так и о жизни в целом.

Мой папа умер от рака, когда ему было 33. Именно это вдохновило меня стать футболистом и продолжить тот путь, который не сумел закончить отец. Я всегда мечтал выступать в Европе и рад, что эта мечта осуществилась. Германия, Англия, Италия – я счастлив, что сумел поиграть в таких сильных чемпионатах. Единственное, что хотел бы видеть здесь больше футболистов из Армении, ведь не хочу единственным представителем своей страны в топ-клубах Европы", – завершил Мхитарян свой рассказ.

Заметим, поединок Манчестер Юнайтед – Рома стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву. Это будет 8-я встреча в истории противостояния этих клубов. Сейчас существенное преимущество на стороне "дьяволов" – 1 поражение, 1 ничья и 5 побед, среди которых знаменитый разгром 7:1 в Лиге чемпионов 2006/07.

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