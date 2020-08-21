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Олимпик – Динамо: ультрас прорвались на стадион и устроили протест Суркисам и Луческу

18:12 - Читати українською
Олимпик – Динамо: ультрас прорвались на стадион и устроили протест Суркисам и Луческу
Ультрас Динамо / Facebook WBC Ультрас Динамо

Активные болельщики киевского Динамо не смирились с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды и продолжают упрекать за этот шаг руководство клуба.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

Ультрас прорвались на одну из трибун стадиона Динамо имени Лобановского, где проходит матч 1-го тура УПЛ против донецкого Олимпика.

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Фанаты появились на домашней арене "бело-синих" в ходе первого тайма и устроили протест. В частности, они кричали "Суркисы – позор Динамо" и "Луческу go away". Кроме того, для президента Динамо Игоря Суркиса ультрас переделали знаменитый хит, выкрикивая "Суркис – *уйло".

Отметим, что позже активных болельщиков с трибун стадиона оттеснили правоохранители.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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