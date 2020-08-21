Олимпик – Динамо: ультрас прорвались на стадион и устроили протест Суркисам и Луческу

Активные болельщики киевского Динамо не смирились с назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера команды и продолжают упрекать за этот шаг руководство клуба.

Ультрас прорвались на одну из трибун стадиона Динамо имени Лобановского, где проходит матч 1-го тура УПЛ против донецкого Олимпика.

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Фанаты появились на домашней арене "бело-синих" в ходе первого тайма и устроили протест. В частности, они кричали "Суркисы – позор Динамо" и "Луческу go away". Кроме того, для президента Динамо Игоря Суркиса ультрас переделали знаменитый хит, выкрикивая "Суркис – *уйло".

Отметим, что позже активных болельщиков с трибун стадиона оттеснили правоохранители.

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