Шахтер дожал Колос в матче УПЛ с тремя пенальти – голкипер гостей отбил два 11-метровых

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Колос на "Футбол 24" стартовал в 19:00. Поединок проходил на киевском НСК Олимпийский – именно эта арена станет домашней для "горняков" в сезоне 2020/21. Это был пятый официальный матч в истории противостояний Шахтера и Колоса – все предыдущие поединки завершались победами украинского гранда.

Команда Луиша Каштру всего несколько дней назад завершила сезон 2019/20, уступив Интеру в полуфинале Лиги Европы, а уже сегодня начала новую кампанию. Для Колоса прошлый сезон стал триумфальным – команда Руслана Костышина финишировала на 6-й позиции УПЛ, а благодаря победе в плей-офф завоевала путевку в Лигу Европы 2020/21.

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Наставник "горняков" выставил практически оптимальный состав. По сути, из лидеров команды в запасе остался только Андрей Пятов, вместо которого вышел Анатолий Трубин. Дуэт центрбеков составили Кривцов и Бондарь, а вместо травмированного Исмаили на левом фланге действовал Матвиенко. В остальном – абсолютно привычные фамилии. Что касается Колоса, то Руслан Костышин тоже не удивил. Наставник ковалевцев выставил тех же футболистов, которые добыли для команды путевку в еврокубки.

Уже на 2-й минуте Шахтер мог забивать. Марлос классно забросил в штрафную на Маркоса Антонио, но бразилец пробил чуть выше ворот. Колос ответил еще более острым моментом. После подачи со штрафного Смирный выиграл позицию у Матвиенко и попал в ближнюю штангу. Добивание Максименко – мимо! Повезло "горнякам" в этом эпизоде. Следующая атака гостей завершилась ударом Морозко – в руки Трубину.

Колос понял, что Шахтер далеко не безгрешен, и продолжил давить. Бондаренко выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол – немного неточно. Хозяева наконец-то пришли в себя и создали свой момент. Матвиенко обыгрался с Патриком и прострелил на линию вратарской, однако Антонио не сумел замкнуть. На 16-й минуте Шахтер создал свой лучший шанс. Активный Матвиенко снова прострелил, Мораес пропустил, а Антонио в касание пробил – Волынец среагировал и перевел мяч на угловой. Следующая атака подопечных Каштру завершилась неудачной попыткой Тайсона.

"Горняки" окончательно перехватили инициативу и зажали Колос на его половине поля. Мораес вышел на свидание с Волынцем – правда, под острым углом, поэтому голкипер сумел нейтрализовать угрозу. Впрочем, команда Костышина снова огрызнулась. Емец опасно прострелил в штрафную, однако никто из партнеров не достал мяч. На 36-й минуте Тайсон разогнал контратаку Шахтера 4 в 3, но сам же и испортил ее неудачным обыгрышем соперника. Здесь же бразилец классным пасом вывел Марлоса на убойную позицию. Хавбек сборной Украины пробил нерабочей правой с угла вратарской – выше. На 40-й минуте уже сам Тайсон не попал в ворота из пределов штрафной. Костышин настолько разозлился, что дал волю эмоциям в адрес резервного арбитра и получил желтую карточку.

Казалось, что первый тайм так и завершится по нулям, но иного мнения был Алан Патрик. Матвиенко перехватил мяч и отдал на бразильца, а того в штрафной сбил Петров. Несколько спорный пенальти взялся исполнять Тайсон, но его мощный удар парировал Евгений Волынец! Сразу после этого прозвучал свисток на перерыв. Шахтер больше владел мячом и имел моменты, чтобы забить, но свои возможности были и у Колоса. 0:0 – не слишком справедливый итог первой половины игры.

В дебюте второго тайма арбитр назначил второй пенальти в ворота Колоса. Задоя наступил на голеностоп Мораесу – справедливый 11-метровый. К мячу подошел Марлос, но и он проиграл дуэль Волынцу. Два отраженных пенальти в активе голкипера Колоса!

На 59-й минуте "горняки" получили право на третий пенальти. Марлос упал после контакта с Ориховским. На этот раз пробивать взялся Алан Патрик и сделал это удачно, разведя Волынца и мяч по разным углам. 1:0 – Шахтер трижды бил 11-метровый, но забил лишь с последней попытки. Первый гол "горняков" в сезоне 2020/21.

Через 10 минут "оранжево-черные" удвоили свое преимущество. Тете, который заменил Марлоса, разогнал быструю атаку и отдал на Мораеса, тот прострелил на Патрика, а бразилец вогнал мяч в ворота. Дубль бразильца на 69-й минуте – положение Шахтера стало куда комфортнее.

На 72-й минуте все стало понятно. Тете сместился с правого фланга в центр, обошел двух соперников и пробил в штангу. От нее мяч отскочил в Волынца и закатился в ворота. 3:0. Впрочем, практически сразу ковалевцы отыграли один гол. После неуверенной игры Трубина на выходе Денис Костышин не без помощи рикошета поразил ворота Шахтера.

Этот гол стал последним в матче – последние минуты игры прошли куда спокойнее, хотя несколько полумоментов "горняки" все же создали. Шахтер одержал первую победу в чемпионате Украины 2020/21, а уже 25 августа подопечные Каштру сыграют свой следующий поединок. Матч Суперкубка Украины Шахтер – Динамо стартует в 21:00 на киевском НСК Олимпийский.

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