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Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

19:19 - Читати українською
Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо
Олимпик – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча 21 августа 2020 / фото Ю. Юрьева

Киевское Динамо уверенно переиграло донецкий Олимпик (4:1) в стартовом туре украинской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Бело-синие" сумели забить дважды еще в дебюте матча. Сначала Виталий Буяльский головой эффектно замкнул навес Караваева после розыгрыша штрафного, а затем защитник Тарас Завийский срезал мяч в собственные ворота после углового.

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На 23-й минуте Олимпик сумел забить в ответ, когда Сергей Политыло в одно касание переиграл Бущана после прострела с фланга Чогадзе. Однако, во втором тайме Динамо убило интригу двумя голами. На 56-й комбинацию Родригеса и Буяльского забитым мячом завершил Владислав Супряга. А под занавес поединка Жерсон накрутил защитника и выложил мяч под удар Виктору Цыганкову – 1:4.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер

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