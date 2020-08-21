Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

"Бело-синие" сумели забить дважды еще в дебюте матча. Сначала Виталий Буяльский головой эффектно замкнул навес Караваева после розыгрыша штрафного, а затем защитник Тарас Завийский срезал мяч в собственные ворота после углового.

Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было

На 23-й минуте Олимпик сумел забить в ответ, когда Сергей Политыло в одно касание переиграл Бущана после прострела с фланга Чогадзе. Однако, во втором тайме Динамо убило интригу двумя голами. На 56-й комбинацию Родригеса и Буяльского забитым мячом завершил Владислав Супряга. А под занавес поединка Жерсон накрутил защитника и выложил мяч под удар Виктору Цыганкову – 1:4.

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