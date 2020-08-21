"Могу менять, когда захочу и кого захочу": Луческу брутально объяснил кадровые решения в матче против Олимпика

"Хорошая игра, мы доминировали. Хотя и играли без 8 ведущих игроков – двое с COVID-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений – но матч получился хорошим. Счет по игре, он мог быть еще больше.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Почему заменил Цитаишвили в перерыве? Разрешено 5 замен, поэтому я могу менять, когда захочу и кого захочу. Тем более, что это первый официальный матч, я хотел посмотреть как можно больше игроков. Товарищеские встречи не считаются, официальная есть официальная.

С возвращением травмированных игроков мы будем смотреть общий список футболистов. Нужно определяться с основой. Я поздравляю вернувшихся из аренды игроков, поскольку они очень хорошо тренировались все это время. Результат и игра показали, что они в хорошем состоянии", – заявил румын в эфире Футбол 1.

Напомним, что Динамо разгромило Олимпик (4:1) в дебютном туре УПЛ. Голами отметились Буяльский, Супряга и Цыганков, а еще один мяч в свои ворота забил защитник донетчан Завийский.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер