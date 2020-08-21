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"Могу менять, когда захочу и кого захочу": Луческу брутально объяснил кадровые решения в матче против Олимпика

22:18 - Читати українською
"Могу менять, когда захочу и кого захочу": Луческу брутально объяснил кадровые решения в матче против Олимпика
Мирча Луческу / ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных над донецким Олимпиком (4:1) в стартовом туре Премьер-лиги.

23’ Сергей Политыло
 
Виталий Буяльский 8’
Тарас Завийский 15’
Владислав Супряга 56’
Виктор Цыганков 87’
8’ Виталий Буяльский
15’ Тарас Завийский
23’ Сергей Политыло
56’ Владислав Супряга
87’ Виктор Цыганков

"Хорошая игра, мы доминировали. Хотя и играли без 8 ведущих игроков – двое с COVID-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений – но матч получился хорошим. Счет по игре, он мог быть еще больше.

Дебютный разгром Луческу в видеообзоре матча Олимпик – Динамо

Почему заменил Цитаишвили в перерыве? Разрешено 5 замен, поэтому я могу менять, когда захочу и кого захочу. Тем более, что это первый официальный матч, я хотел посмотреть как можно больше игроков. Товарищеские встречи не считаются, официальная есть официальная.

С возвращением травмированных игроков мы будем смотреть общий список футболистов. Нужно определяться с основой. Я поздравляю вернувшихся из аренды игроков, поскольку они очень хорошо тренировались все это время. Результат и игра показали, что они в хорошем состоянии", – заявил румын в эфире Футбол 1.

Напомним, что Динамо разгромило Олимпик (4:1) в дебютном туре УПЛ. Голами отметились Буяльский, Супряга и Цыганков, а еще один мяч в свои ворота забил защитник донетчан Завийский.

Динамо разгромило Олимпик в дебютном матче с Луческу в УПЛ – результативные замены, 3 гола украинцев, неожиданный джокер

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Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ и официального дебюта Луческу – как это было
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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Олимпик - Динамо Киев
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