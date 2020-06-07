Олимпик – Мариуполь, Львов – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ

В рамках 25-го тура УПЛ Олимпик принимает Мариуполь, а Львов встретится с СК Днепром-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Олимпик – Мариуполь

Олимпику в прошлом туре не помогли спарринги, которые, якобы, происходили ещё во время карантина. Дончане получили сразу три гола от СК Днепра-1, хотя нельзя сказать об абсолютной обречённости в том поединке – в первом тайме подопечные Игоря Климовского демонстрировали более-менее конкурентный футбол, запоров несколько моментов. В любом случае, это было восьмое поражение предпоследней команды УПЛ в её девятиматчевой безвыигрышной серии, а проигрыш восьмому Мариуполю будет означать окончательный её вылет из борьбы за зону плей-офф – сейчас разрыв между соперниками составляет шесть очков при игре азовцев в запасе.

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Александр Бабич перед рестартом чемпионата был самым спокойным тренером УПЛ. Наставник Мариуполя заявлял о физической готовности своей команды ещё к 30 мая, к матчу с Карпатами, но его так и не провели – теперь же футболисты должны быть готовы ещё лучше, хотя у Олимпика есть преимущество в игровом тонусе. Больше сказать про азовцев сейчас невозможно, но они точно являются фаворитами пары.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лукьянчук (Олимпик)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Мариуполь

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цымбалюк – Кравченко, Политыло, Завийский, Тейшейра – Шахаб

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Муравский, Корниенко – Федорчук, Чех – Чурко, Мишнёв, Горбунов – Фомин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Предыдущие встречи против Олимпика непросто дались Мариуполю – в матчах первого этапа были зафиксированы ничья 1:1 и победа 1:2, добытая в компенсированное время. Неделю назад дончане выглядели не так уж и провально, заслужив свой гол мощному СК Днепр-1, поэтому и сегодня можно ожидать забитый мяч. Мариуполь же по игре в текущем сезоне явно сильнее, но нехватка игрового тонуса может сыграть злую шутку с азовцами. Именно поэтому есть смысл ставить на результативную ничью.

Львов – СК Днепр-1

Львов неделю назад проигрывал Ворскле до 90+1-й минуты, но спасся благодаря довольно неоднозначному пенальти. На свой гол "горожане" таки наиграли (1,37 xG), но соперник выглядел активнее, наиграв чуть ли не на три забитых мяча (2,6 xG). В целом, подопечные Егише Меликяна произвели впечатление несколько разбалансированной команды, которой не хватает качественного нападающего, но у которой всё довольно неплохо с физической готовностью.

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СК Днепр-1 на карантинной паузе интриговал тактическими неожиданностями, но матч с Олимпиком ничего революционного не продемонстрировал. Подопечные Дмитрия Михайленко просто классно распределили силы, доминировали и ярко забивали – особенно выделился Лукас Тейлор, в активе которого красивый гол. Некоторые периоды игры были вполне равными, а оборона днепровцев так и вовсе не впечатлила. Команде есть куда расти, хотя в целом футбол СК Днепр-1 в предыдущем туре был лучшим среди команд второй шестерки.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ренан, Бусько (Львов)

Дисквалифицированы: Альваро (Львов)

Ориентировочные составы на матч Львов – СК Днепр-1

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак, Гончар – Татарков, Шина, Богунов – Яковелли

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Кравченко – Ди Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Если у Олимпика было несколько хороших моментов в первом тайме с СК Днепр-1, то и у Львова они будут – правда, кадровые проблемы "горожан" заставляют сомневаться в этом утверждении, но оборона в днепровцев явно дырявая. Впрочем, даже при плохой защите подопечные Дмитрия Михайленко выглядят слишком сильно в атаке. Гости сегодня будут выступать в статусе фаворита.

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