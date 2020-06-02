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Праздничный коридор с подсрачниками – как в Олимпике поздравляют с днем рождения

15:31 21 Читати українською
Праздничный коридор с подсрачниками – как в Олимпике поздравляют с днем рождения
Олимпик / Твиттер ФК Олимпик

В донецком Олимпике среди футболистов существует оригинальный ритуал поздравлений.

Особый приветственный ритуал на своей шкуре регулярно испытывают как футболисты, так и тренеры донецкого Олимпика.

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На сегодняшней утренней тренировке команда "горяче" поздравила двух юбиляров. И если нападающий Олимпика Максим Дегтярев отделался несколькими похлопывание, то для ассистента тренера по аналитике Владимира Горожанкина футболисты подсрачников и подзатыльников не жалели.

Напомним, Олимпик после 25-ти туров занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 19 очков.

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