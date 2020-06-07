Олімпік – Маріуполь, Львів – СК Дніпро-1: анонс матчів УПЛ

В рамках 25-го туру УПЛ Олімпік приймає Маріуполь, а Львів зустрінеться з СК Дніпром-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Маріуполь

Олімпіку в минулому турі не допомогли спаринги, які, ніби-то, відбувалися ще під час карантину. Донеччани отримали аж три голи від СК Дніпра-1, хоча не можна сказати про абсолютну приреченість у тому поєдинку – в першому таймі підопічні Ігоря Климовського демонстрували більш-менш конкурентний футбол, змарнувавши кілька моментів. В будь-якому разі, це була восьма поразка передостанньої команди УПЛ в її дев'ятиматчевій безвиграшній серії, а програш восьмому Маріуполю означатиме остаточний виліт з боротьби за зону плей-офф – зараз розрив між суперниками становить шість очок при грі азовців в запасі.

Святковий коридор з підсрачниками – як в Олімпіку вітають з днем народження

Захисник Маріуполя зізнався, як на команду вплинуло перенесення матчу з Карпатами

Олександр Бабич перед рестартом чемпіонату був найспокійнішим тренером УПЛ. Наставник Маріуполя заявляв про фізичну готовність своєї команди до гри ще 30 травня, до матчу з Карпатами, але його так і не провели – тепер же футболісти мають бути готовими ще краще, хоча у Олімпіка є певна перевага в ігровому тонусі. Більше сказати про азовців нині неможливо, але вони точно є фаворитами пари.

Кадрова ситуація:

Травмовані: Лук'янчук (Олімпік)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Маріуполь

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Зотько, Лебеденко – Цимбалюк – Кравченко, Політило, Завійський, Тейшейра – Шахаб

Маріуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Муравський, Корнієнко – Федорчук, Чех – Чурко, Мишньов, Горбунов – Фомін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Попередні зустрічі проти Олімпіка в УПЛ непросто дались Маріуполю – в матчах першого етапу були зафіксовані нічия 1:1 та перемога 1:2, здобута в компенсований час. Тиждень тому донеччани виглядали не так вже й провально, заслуживши на свій гол потужному СК Дніпро-1, тож і сьогодні можна очікувати на забитий м'яч. Маріуполь же по грі в поточному сезоні сильніше, але брак ігрового тонусу може зіграти злий жарт з азовцями. Саме тому є сенс ставити на результативну нічию.

Львів – СК Дніпро-1

Львів тиждень тому програвав Ворсклі до 90+1-ї хвилини й врятувався завдяки доволі неоднозначному пенальті. На свій гол "містяни" таки награли (1,37 xG), але суперник виглядав активніше, награвши ледь не на три забитих м'ячі (2,6 xG). Загалом, підопічні Єгіше Мелікяна справили враження дещо розбалансованої команди, якій не вистачає якісного нападника, однак у якої все доволі непогано з фізичною готовністю.

Львів – СК Дніпро-1: змінено місце та час проведення матчу

"Ця четвірка для нас дуже важлива": Михайленко – про готовність Супряги, Гуйє, Цурікова і Сватка

СК Дніпро-1 на карантинній паузі інтригував тактичними несподіванками, але матч з Олімпіком нічого революційного не продемонстрував. Підопічні Дмитра Михайленка просто класно розподілили сили, домінували й яскраво забивали – особливо виділився Лукас Тейлор, в активі якого красивий гол. Деякі періоди гри були цілком рівними, а оборона дніпровців так і зовсім не вразила. Команді є куди рости, хоча загалом футбол СК Дніпро-1 у попередньому турі був найкращим серед команд другої шістки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ренан, Бусько (Львів)

Дискваліфіковані: Альваро (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – СК Дніпро-1

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак, Гончар – Татарков, Шина, Богунов – Яковеллі

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Кравченко – Ді Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Якщо у Олімпіка було кілька хороших моментів у першому таймі з СК Дніпро-1, то і у Львова вони будуть – щоправда, кадрові втрати "містян" змушують сумніватися в цьому твердженні, але оборона у дніпровців явно дірява. Втім, навіть при невиразному захисті підопічні Дмитра Михайленка виглядають занадто сильно в атаці. Саме тому гості сьогодні будуть виступати в ролі фаворита.

Динамо забило 5 голів, але програло – матч "першокласної команди", який досі залишається рекордним в історії