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Защитник Мариуполя признался, как на команду повлиял перенос матча с Карпатами

00:05 8 Читати українською
Защитник Мариуполя признался, как на команду повлиял перенос матча с Карпатами
Сергей Чоботенко / Фото из открытых источников

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против Олимпика.

"С одной стороны это дало нам больше времени для отдыха. Но с другой – все команды провели по одному полноценному матчу и получили больше игровой практики.

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Для них это плюс, а для нас – минус. Это можно считать преимуществом. Да и два дня в автобусе дались нам трудно. Одно дело ехать поездом, а совсем другое – автобусом, да еще и по нашим дорогам", – сказал Чоботенко в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, из-за вспышки коронавируса во львовской команде, запланированный поединок 24-го тура против Мариуполя не состоялся. Подопечным Бабича пришлось возвращаться с полпути домой.

Следующий поединок Мариуполь проведет в воскресенье, 7 июня, на выезде против донецкого Олимпика. Начало матча в 14:00.

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Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко
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