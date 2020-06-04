Львов – СК Днепр-1: изменено место и время проведения матча

Расписание поединков 25 тура чемпионата Украины получило очередные изменения.

Львов и СК Днепр-1 сыграют не на Львов Арене, а на Днепр Арене, информирует официальный сайт УПЛ.

СК Днепр-1 ищет соперника для спарринга, который заменит матч против Карпат

Также встречу перенесут с субботы (6 июня) на воскресенье (7-е). Львовяне останутся формальными хозяевами, стартовый свисток в 19:30. Зато во Львове команды сыграют между собой в рамках 30 тура тура Favbet Лиги (базовая дата – 11 июля).

Добавим, что еще один матч 25 тура перенесен на неопределенный срок. Ворскла не будет играть против Карпат, у которых обнаружили вспышку коронавируса.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії