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"Эта четверка для нас очень важна": Михайленко – о готовности Супряги, Гуйе, Цурикова и Сватка

17:24 80 Читати українською
"Эта четверка для нас очень важна": Михайленко – о готовности Супряги, Гуйе, Цурикова и Сватка
СК Днепр-1 / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко доволен отсутствием травмированных в лазарете команды.

 

"У Андрея Цурикова было повреждение, теперь он готов играть. Также в заявке на матч с Олимпиком (3:1) не было Владислава Супряги, Александра Сватка и Папы Гуйе.

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Сваток и Гуйе восстанавливались длительное время, но уже прошли финальную стадию. То же самое касается Супряги и Цурикова. Эта четверка для нас – очень важна. Они уже могут играть. Ожидаю, что они сыграют со Львовом. Если не с первых минут, то выйдут на замену. Это те футболисты, на которых мы рассчитываем", – сказал Михайленко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок 25-го тура между Львовом и СК Днепр-1 пройдет не на Львов Арене, как было запланировано ранее, а на Днепр Арене. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 на Галичине. Начало матча в 19:30.

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Андрей Цуриков Андрей Цуриков Александр Сваток Александр Сваток Львов Львов Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Львов - СК Днепр-1 Папа Гуйе Папа Гуйе
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