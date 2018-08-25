Александрия – Ворскла: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках розыгрыша 6-го тура УПЛ дома принимает полтавскую Ворсклу. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Александрия – Ворскла

25 августа, 17:30, Александрия, КСК Ника

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Александрия, кажется, потеряла статус "украинского Лестера", в прошлом туре проиграв киевскому Динамо, прервав серию в 16 матчей подряд без поражений и девять подряд побед. Более того: команда завершила грандиозную "сухую серию", остановившись на отметке в 518 минут без пропущенных голов. Впрочем, в тяжелой битве на НСК Олимпийский александрийский "автобус" был очень близок к очкам, однако гол Виктора Цыганкова испортил всю "малину" команде Владимира Шарана. Тем не менее, все эти статистические данные ярко говорят о силе Александрии в новом сезоне – этот коллектив не без труда смогло остановить только Динамо, поэтому полтавской Ворскле точно не следует рассчитывать на лёгкий матч.

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Подопечные Василия Сачко в прошлом туре смогли реабилитироваться за разгром от Шахтера, преодолев сопротивление Мариуполя. И хотя сама игра была неидеальной, а более справедливым результатом была бы ничья, супергол Кулача в стиле Криштиану Роналду перечеркнул все недостатки футбола "зелёно-белых". После такого тактические и статистические моменты отошли на второй план, однако о них придётся вспомнить в игре против Александрии – конечно же, если Владислав не повторит свой шедевр. Пока Ворскла идёт довольно трудно, хотя моментами напоминает о своем статусе бронзового призёра – так, в первом тайме матча против Шахтера полтавчане заслуженно выиграли. Конечно, нелегко демонстрировать стабильный футбол на фоне астрономических долгов руководства по зарплате, однако деваться сейчас некуда – уже очень скоро старт в Лиге Европы. Набирать ход нужно уже прямо сейчас.

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Кадровая ситуация команд может радовать болельщиков. У александрийцев до сих пор нет никаких повреждений или дисквалификаций, а у Ворсклы травмированные в предыдущем туре Артур и Владимир Чеснаков вернулись к тренировкам. По индивидуальной программе работал Вадим Сапай, однако в основную группу вернулся форвард Михаил Сергийчук. Словом, обоим тренерам доступен почти полный набор исполнителей.

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Ориентировочные составы на матч Александрия – Ворскла

Александрия: Панькив, Цуриков, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Довгый, Запорожан, Задерака, Банада, Полярус, Ситало

Ворскла: Шуст, Пердута, Мартыненко, Мысык, Ребенок, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе, Карека, Кравченко, Коломоец