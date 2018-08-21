Кобахидзе по поводу долгов Ворсклы: Вера уже начинает теряться

Хавбек Ворсклы Александр Кобахидзе рассказал о состоянии дел с задолженностями в команде.

"Понимаете, вера есть уже давно. Просто продолжается это уже очень долго. В конце концов уже и вера начинает теряться. Сейчас у нас тяжелая ситуация в команде.

Кулач: Бойкотировать нет смысла, хуже себе сделаем

У нас был плохой старт, нас ждет Лига Европы, нам хотелось бы от руководства поддержки. Я очень надеюсь на это, и вера еще есть. Просто жалко будет, если все будет по-другому", – цитирует Кобахидзе телеканалы "Футбол 1/2".