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Кобахидзе по поводу долгов Ворсклы: Вера уже начинает теряться

15:00 61 Читати українською
Кобахидзе по поводу долгов Ворсклы: Вера уже начинает теряться
Александр Кобахидзе / фото: ФК Ворскла

Хавбек Ворсклы Александр Кобахидзе рассказал о состоянии дел с задолженностями в команде.

"Понимаете, вера есть уже давно. Просто продолжается это уже очень долго. В конце концов уже и вера начинает теряться. Сейчас у нас тяжелая ситуация в команде.

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У нас был плохой старт, нас ждет Лига Европы, нам хотелось бы от руководства поддержки. Я очень надеюсь на это, и вера еще есть. Просто жалко будет, если все будет по-другому", – цитирует Кобахидзе телеканалы "Футбол 1/2".

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Александр Кобахидзе Александр Кобахидзе Ворскла Ворскла
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