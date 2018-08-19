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Шаран считает, что Цуриков заслуживает внимания тренеров сборной Украины

09:54 39 Читати українською
Шаран считает, что Цуриков заслуживает внимания тренеров сборной Украины
Андрей Цуриков / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран считает, что левый защитник команды, экс-игрок Динамо Андрей Цуриков достойный вызова на тренировочный сбор национальной сборной Украины.

"Он очень серьезно добавил. И все-таки его позиция левый защитник. Когда мы продали другого игрока, то рассчитывали на него как на левого защитника.

И поэтому я считаю, что Андрей Николаевич Шевченко должен посмотреть на этого игрока, которого, в принципе, в Киеве давно знают, потому что он играл за Динамо. И я считаю, что он заслуживает, чтобы его взяли на тренировочный сбор сборной.

Петряк: Основным игроком сборной Украины в ближайшее время себя не вижу – на это есть объективные причины

Ведь те показатели физических данных, которые он показывает, очень серьезные. То, что было на тестах перед чемпионатом, я такого еще не видел", – сказал Шаран на пресс-конференции после матча с Динамо, отвечая на вопросы журналистов.

Источник: Футбол 24
Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Цуриков Андрей Цуриков Александрия Александрия Сборная Украины Владимир Шаран Владимир Шаран
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