Шаран считает, что Цуриков заслуживает внимания тренеров сборной Украины

Главный тренер Александрии Владимир Шаран считает, что левый защитник команды, экс-игрок Динамо Андрей Цуриков достойный вызова на тренировочный сбор национальной сборной Украины.

"Он очень серьезно добавил. И все-таки его позиция левый защитник. Когда мы продали другого игрока, то рассчитывали на него как на левого защитника.

И поэтому я считаю, что Андрей Николаевич Шевченко должен посмотреть на этого игрока, которого, в принципе, в Киеве давно знают, потому что он играл за Динамо. И я считаю, что он заслуживает, чтобы его взяли на тренировочный сбор сборной.

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Ведь те показатели физических данных, которые он показывает, очень серьезные. То, что было на тестах перед чемпионатом, я такого еще не видел", – сказал Шаран на пресс-конференции после матча с Динамо, отвечая на вопросы журналистов.