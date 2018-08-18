toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛЬВОВ - ШАХТЕР АНГЛИЯ

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

21:57 312 Читати українською
Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча
Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Динамо победило Александрию в 5 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Александрия.

Динамо минимально победило Александрию в центральном матче 5-го тура УПЛ 2018/19. Единственный гол в поединке на счету Виктора Цыганкова, который вышел на замену после перерыва. Полузащитник киевлян классным ударом поразил нижний угол ворот Панькива.

Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Эта победа стала уже 4-й подряд для Динамо в чемпионате Украины. Подопечные Хацкевича набрали 12 очков и занимают 3 место в УПЛ из-за меньшего количества забитых голов. Лидирует Шахтер, у которого тоже 12 пунктов, Александрия на 2 позиции.

К слову, гол Виктора Цыганкова стал первым пропущенным мячом Александрии в текущем чемпионате Украины. Динамо осталось единственной командой без пропущенных голов в УПЛ 2018/19.

Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Александрия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Челси в сверхрезультативном матче победил Арсенал
    Англія — 21:22214 Челси в сверхрезультативном матче победил Арсенал
16
час
:
5
мин
Манчестер Сити
15:30
Хаддерсфилд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук