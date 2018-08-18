Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Динамо победило Александрию в 5 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Александрия.

Динамо минимально победило Александрию в центральном матче 5-го тура УПЛ 2018/19. Единственный гол в поединке на счету Виктора Цыганкова, который вышел на замену после перерыва. Полузащитник киевлян классным ударом поразил нижний угол ворот Панькива.

Динамо минимально победило Александрию, нанеся гостям первое поражение в УПЛ 2018/19

Эта победа стала уже 4-й подряд для Динамо в чемпионате Украины. Подопечные Хацкевича набрали 12 очков и занимают 3 место в УПЛ из-за меньшего количества забитых голов. Лидирует Шахтер, у которого тоже 12 пунктов, Александрия на 2 позиции.

К слову, гол Виктора Цыганкова стал первым пропущенным мячом Александрии в текущем чемпионате Украины. Динамо осталось единственной командой без пропущенных голов в УПЛ 2018/19.