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Кулач – о своем голе в стиле Криштиану Роналду: Некоторые из Мариуполя говорили: "Что же ты делаешь?"

09:25 95 Читати українською
Кулач – о своем голе в стиле Криштиану Роналду: Некоторые из Мариуполя говорили: "Что же ты делаешь?"
Владислав Кулач / фото: УПЛ

Полузащитник Ворсклы Владисилав Кулач прокомментировал свой фантастический гол в ворота Мариуполя, в рамках 5-го тура УПЛ, а также рассказал, что будет доволен, если получит вызов в сборную Украины.

"Вызов того или иного футболиста зависит от тренерского штаба сборной. Пока ко мне никто не обращался. Думаю, это и рано – после одного забитого мяча. Впрочем, поверьте я буду очень рад, если пригласят сыграть за национальную команду! А пока делаю свое дело в составе Ворсклы.

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Мой фантастический гол в стиле Криштиану Роналду? Такой гол на высшем уровне – первый в моей жизни. Надеюсь, не последний. Не могу сказать, что специально готовлюсь к выполнению удара через себя в падении, но довольно часто забивал таким образом на тренировках.

Я очень рад, что у меня получился такой удар! Меня приветствовали не только партнеры, но и ребята из Мариуполя – некоторые из них даже сказали: "Что же ты делаешь?" В положительном смысле! После матча многие звонили и поздравляли. Я этот гол запомню навсегда!", – цитирует Кулача официальный сайт УПЛ.

Ворскла – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

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Ворскла - Мариуполь: Воскресенье 19 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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Ворскла - Мариуполь Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла
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