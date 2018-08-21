Ворскла не получала запросов от EA Sports о включении команды в FIFA 19

Руководитель пресс-службы Ворсклы Артем Лобанов рассказал, что EA Sports не делал запросов в клуб о включении команды в футбольный симулятор.

"Однажды, в 2008 или 2009 году была ситуация, когда к нам обращались разработчики одного из симуляторов – просили графику лиц игроков и стадиона. Но сейчас в клуб никаких запросов не поступало", – сказал Лобанов в комментарии Tribuna.

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Напомним, вчера появилась информация, что в FIFA 19 будет представлено 3 украинских клуба – Шахтер Динамо и Ворскла.

FIFA 19 поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.