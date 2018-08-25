Олександрія – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках розіграшу 6-го туру УПЛ вдома приймає полтавську Ворсклу. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Ворскла

25 серпня, 17:30, Олександрія, КСК Ніка

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Олександрія, здається, втратила статус "українського Лестера", у минулому турі програвши київському Динамо та перервавши серію у 16 матчів поспіль без поразок і дев'ять поспіль перемог. Більше того: команда завершила грандіозну "суху серію", зупинившись на позначці у 518 хвилин без пропущених голів. Втім, у важкій битві на НСК Олімпійський олександрійський "автобус" був дуже близьким до очок, однак гол Віктора Циганкова зіпсував усю "малину" команді Володимира Шарана. Тим не менш, всі ці статистичні дані яскраво говорять про силу Олександрії у новому сезоні – цей колектив не без труднощів змогло зупинити лише Динамо, тож полтавській Ворсклі точно не слід розраховувати на легкий матч.

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Підопічні Василя Сачка у минулому турі змогли реабілітуватися за розгром від Шахтаря, здолавши спротив Маріуполя. І хоча сама гра була неідеальною, а більш справедливим результатом була б нічия, супергол Кулача у стилі Кріштіану Роналду перекреслив усі недоліки футболу "зелено-білих". Після такого тактичні та статистичні моменти відійшли на другий план, однак про них доведеться згадати у грі проти Олександрії – звісно, якщо Владислав не повторить свій шедевр. Поки що Ворскла йде досить важко, хоча моментами нагадує про свій статус бронзового призера – так, у першому таймі матчу проти Шахтаря полтавці цілком заслужено виграли. Звісно, тяжко демонструвати стабільний футбол на фоні астрономічних боргів керівництва по зарплатні, однак діватися наразі нікуди – вже дуже скоро старт у Лізі Європи. Набирати хід потрібно вже прямо зараз.

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Кадрова ситуація команд може радувати вболівальників. У олександрійців досі немає ніяких пошкоджень чи дискваліфікацій, а у Ворскли травмовані в попередньому турі Артур та Володимир Чеснаков повернулись до тренувань. За індивідуальною програмою працював Вадим Сапай, однак до основної групи повернувся форвард Михайло Сергійчук. Словом, обом тренерам доступний майже повний набір виконавців.

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Орієнтовні склади на матч Олександрія – Ворскла

Олександрія: Паньків, Цуріков, Бондаренко, Шендрик, Пашаєв, Довгий, Запорожан, Задерака, Банада, Полярус, Сітало

Ворскла: Шуст, Пердута, Мартиненко, Мисик, Ребенок, Шарпар, Чеснаков, Кобахідзе, Карека, Кравченко, Коломоєць