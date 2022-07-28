Оккупанты в Новой Каховке снова похитили футбольного тренера
Россияне продолжают терроризировать население на временно захваченных территориях Украины.
Террористы похитили детского тренера из Новой Каховки Анатолия Бакулина. Это произошло уже во второй раз, говорится в сообщении на странице команды Энергия в Instagram.
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Из текста понятно, что сообщение написал сын или дочь 53-летнего мужчины. Его незаконно задержали утром 27 июля возле АТБ и увезли в неизвестном направлении. За время оккупации с Бакулиным это происходит уже во второй раз.
Напомним, в такой ситуации еще весной оказывалась украинская арбитриня Ирина Петрова. Впоследствии ее удалось эвакуировать из Новой Каховки в Киев.
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