Террористы похитили детского тренера из Новой Каховки Анатолия Бакулина. Это произошло уже во второй раз, говорится в сообщении на странице команды Энергия в Instagram.

Энергия из Новой Каховки прекратила существование – команду официально распустили

Из текста понятно, что сообщение написал сын или дочь 53-летнего мужчины. Его незаконно задержали утром 27 июля возле АТБ и увезли в неизвестном направлении. За время оккупации с Бакулиным это происходит уже во второй раз.

Напомним, в такой ситуации еще весной оказывалась украинская арбитриня Ирина Петрова. Впоследствии ее удалось эвакуировать из Новой Каховки в Киев.

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