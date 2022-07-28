Терористи викрали дитячого тренера з Нової Каховки Анатолія Бакуліна. Це сталося вже вдруге, йдеться у повідомленні на сторінці команди Енергія в Instagram.

Енергія з Нової Каховки припинила існування – команду офіційно розпустили

З тексту зрозуміло, що допис написав син або дочка 53-річного чоловіка. Його незаконно затримали вранці 27 липня біля АТБ та відвезли у невідомому напрямку. За час окупації з Бакуліним це трапляється вже вдруге.

Нагадаємо, у такі ситуації ще весною опинялася українська арбітриня Ірина Петрова. Згодом її вдалося евакуювати з Нової Каховки до Києва.

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